Ponte Salvador-Itaparica vai injetar R$ 40 bilhões na economia baiana

A ponte Salvador-Itaparica, quando ficar pronta, deve gerar um impacto positivo na economia baiana de R$ 40 bilhões. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, 1º, pelo secretário extraordinário do equipamento, Mateus Dias.

O titular da pasta está em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, onde, ainda na tarde de hoje, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do presidente Lula (PT), acompanha o início oficial das obras da ponte.

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"Nós temos estudos mostrando que a população impactada por esse projeto chega a 10 milhões de pessoas, 250 municípios. Então vai ser realmente um impacto gigantesco para o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. Investimento na casa de 12 bilhões de reais, com impactos positivos sobre a nossa economia da ordem de mais de 40 bilhões de reais, pelos estudos que nós temos e com uma perspectiva de gerar desenvolvimento tanto para a ilha, como para o Baixo Sul, como para o Recôncavo em áreas muito diversas, como por exemplo o turismo, a construção civil, o comércio, sobretudo o comércio atacadista", avaliou o secretário.

Secretário extraordinário da ponte Salvador-Itaparica, Mateus Dias - Foto: Cássio Moreira/Ag. A TARDE

Segunda etapa

Ainda conforme Mateus Dias, o início das obras representa a fase executiva das intervenções da ponte, após a obtenção das licenças, autorizações e alvarás, etapa que durou cerca de um ano.

"Agora estamos entrando na fase executiva do projeto. [...] A ponte vai durar cinco anos [a construção] e, depois, pelo nosso contrato, a gente vai ter 29 anos de operação com a concessionária. Mas é uma ponte que vai ficar aí por muito mais tempo", garantiu.

Investimento

Com investimento estimado em R$ 11,6 bilhões – sendo R$ 3 bilhões de aporte federal, R$ 3,1 bilhões de aporte estadual e R$ 5,5 bilhões da concessionária –, o projeto integra o Novo PAC e representa um marco para a mobilidade, a integração regional e o desenvolvimento econômico da Bahia.

O sistema contempla a construção da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica, com 12,4 quilômetros de extensão sobre a Baía de Todos-os-Santos — a maior da América Latina sobre o mar —, além de novos acessos viários em Salvador, uma via expressa em Vera Cruz e a duplicação de trecho da BA-001.

Nesta fase inicial, mais de 300 profissionais já atuam nos três canteiros de obras implantados para a execução do projeto.

Também já foram mobilizadas mais de 4,7 mil toneladas de equipamentos e materiais, incluindo estruturas metálicas, tubos de aço, vergalhões, guindastes, embarcações de apoio e máquinas pesadas.

Ao todo, 27 empresas brasileiras já foram contratadas para fornecer equipamentos, materiais e serviços.

Quando concluído, o sistema deverá reduzir em cerca de duas horas o tempo de deslocamento entre Salvador e o Baixo Sul da Bahia, beneficiando diretamente milhões de pessoas e fortalecendo cadeias produtivas ligadas ao turismo, à indústria, ao comércio e à logística.

A expectativa é de que aproximadamente 28 mil veículos utilizem diariamente a nova ligação.