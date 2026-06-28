TCE-BA recebe detalhes da Ponte Salvador-Itaparica antes das obras

O andamento da implantação da Ponte Salvador-Itaparica foi apresentado ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) durante uma reunião de acompanhamento do projeto. O encontro ocorreu dias antes da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Bahia, quando deve ser autorizada a etapa de obras físicas do empreendimento.

A apresentação foi feita nesta quinta-feira, 25, pela Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica (SVPonte) ao superintendente de Controle Externo do TCE-BA, José Raimundo Bastos de Aguiar, e à equipe técnica do órgão. O objetivo foi atualizar o tribunal sobre a execução do contrato de concessão da obra, realizada por meio de Parceria Público-Privada (PPP).

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Durante a reunião, o secretário Mateus Dias e técnicos da SVPonte detalharam o estágio atual do projeto, incluindo a movimentação nos três canteiros de trabalho, a montagem da Plataforma Linear Provisória (PLP), o início das intervenções em terra, chamadas de onshore, além dos materiais e equipamentos empregados no empreendimento.

Cronograma apresentado

Também foram apresentados ao TCE o cronograma da obra, a execução orçamentária e financeira da secretaria, o modelo de financiamento e as garantias públicas previstas na parceria.

“Foi um momento muito importante, que fortalece essa relação de transparência e diálogo com os órgãos de controle, fundamental em um projeto dessa magnitude. Essa prestação de contas demonstra o compromisso do Governo do Estado em executar a maior obra de infraestrutura em andamento no Brasil com responsabilidade, planejamento e transparência”, afirmou Mateus Dias.

O presidente do TCE-BA, Gildásio Penedo Filho, destacou que a ponte deve gerar impacto significativo na atividade econômica e na qualidade de vida da população baiana. Segundo ele, o tribunal acompanha o projeto desde a fase de estruturação e licitação.

“Justamente por ser um projeto complexo e estruturante, o TCE tem acompanhado desde a fase da sua estruturação e da licitação, liderou a mediação que levou ao entendimento com a concessionária e seguirá acompanhando todas as etapas. A Secretaria Extraordinária SVPonte sempre tem apresentado a evolução dos trabalhos aos nossos auditores, o que evidencia a compreensão de todos sobre a importância desse projeto”, disse o conselheiro-presidente.

Lula volta à Bahia para autorizar obras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna à Bahia na próxima segunda-feira, 1º de julho, para cumprir uma agenda considerada estratégica pelo governo estadual. O principal compromisso da visita será a autorização para o início das obras físicas da Ponte Salvador-Itaparica.

Além da autorização da ponte, a agenda presidencial deve incluir inaugurações em diferentes municípios, como a entrega do primeiro hospital do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Alagoinhas e a inauguração do novo Teatro Castro Alves, em Salvador.