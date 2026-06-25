Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Emendas Pix: auditoria com o TCE-BA descobre irregularidades em mais de 90% dos repasses

Prefeituras baianas receberam R$ 990 milhões nessa modalidade entre 2023 e 2024

Marcos Freitas
Por Marcos Freitas
| Atualizada em
Prédio do TCE e TCM no Centro Administrativo da Bahia (CAB)
Prédio do TCE e TCM no Centro Administrativo da Bahia (CAB) - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Uma auditoria nacional com participação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) identificou irregularidades em mais de 90% das chamadas emendas Pix, modalidade de transferência direta de recursos parlamentares para estados e municípios. Na Bahia, onde municípios receberam R$ 990,9 milhões por meio dessas transferências entre 2023 e 2024, os auditores fizeram fiscalizações da aplicação das verbas para identificar possíveis inconsistências.

“As emendas têm seu valor e conseguem atender demandas importantes dos municípios. O que os órgãos de controle e o Supremo Tribunal Federal buscam é assegurar a moralidade, a transparência e a rastreabilidade da destinação desses recursos”, afirmou Gildásio Penedo, presidente do TCE-BA.

Na Bahia, foram analisadas a cidade de Caetité, que possui cerca de 54 mil habitantes e recebeu R$ 950 mil em emendas individuais entre 2023 e 2024 durante a gestão do prefeito Valtécio Neves de Aguiar (PDT), e Palmas de Monte Alto, com aproximadamente 22 mil habitantes, que recebeu R$ 1,75 milhão em 2023 na administração do prefeito Manoel Rubens Vicente da Cruz (PSD).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A procuradora-geral e presidente do Ministério Público de Contas da Bahia, Camila Luz, explica como surgiu a denominação “emenda Pix”: “Receberam esse nome justamente por estarem sujeitas a regras menos rígidas de rastreabilidade e transparência. A sistemática originalmente adotada dificultava significativamente o controle social e a fiscalização pelos órgãos de controle”.

Somente em 2024, municípios baianos e o Governo do Estado receberam mais de R$ 513 milhões via transferências especiais. Entre 2023 e 2024, o montante enviado aos municípios da Bahia totalizou R$ 990,9 milhões.

De acordo com a plataforma TransfereGov, houve um crescimento de 7,7% nos recursos destinados aos municípios baianos no período. Em 2023, foram liberados R$ 476,9 milhões, distribuídos em 495 planos de ação. Já em 2024, o valor chegou a R$ 513,9 milhões, contemplando 516 planos.

O relatório diz que os números não incluem o ano de 2022, por causa dos problemas de acesso à base pública de dados durante o período de coleta. Para Camila Luz, a ausência de exigências detalhadas sobre a aplicação dos recursos compromete a fiscalização.

“As transferências especiais foram desenhadas de forma a gerar baixa transparência quanto ao acompanhamento do recurso público. A não exigência de um plano de trabalho detalhado dificultava a rastreabilidade e tornava praticamente inexistentes as informações sobre o destino final e a efetiva aplicação da verba pelo beneficiário”, disse.

Leia Também:

RACHA NO PL

Michelle Bolsonaro expõe briga com Flávio Bolsonaro e desabafa: “Me maltratou”
Michelle Bolsonaro expõe briga com Flávio Bolsonaro e desabafa: “Me maltratou” imagem

SÓ ELOGIOS

Jerônimo se manifesta após saída de Wagner de liderança no Senado
Jerônimo se manifesta após saída de Wagner de liderança no Senado imagem

CELULAR SEGURO

Lula cria plataforma para impedir roubos de celulares e vendas ilegais
Lula cria plataforma para impedir roubos de celulares e vendas ilegais imagem

Municípios

Entre os municípios que mais receberam recursos no biênio 2023-2024, Camaçari lidera o ranking com R$ 45,3 milhões, seguido por Coração de Maria, com R$ 37,5 milhões, e Sítio do Mato, com R$ 28,4 milhões. Os 20 municípios mais beneficiados concentraram R$ 334,9 milhões, o equivalente a 33,8% de todo o volume destinado aos municípios baianos no período analisado.

Dos 53 parlamentares, os 20 que mais destinaram recursos responderam por R$ 602,3 milhões, ou 60,8% do total analisado. O senador Otto Alencar (PSD) lidera a lista, com R$ 63,6 milhões destinados a 46 municípios. Em seguida aparecem o senador Angelo Coronel (Republicanos), com R$ 62,6 milhões, o deputado federal Leur Lomanto Júnior (UB), com mais de R$ 33 milhões, e João Carlos Bacelar (PV), com R$ 32,9 milhões.

“Os recursos públicos devem ser revestidos do máximo de transparência, planejamento e rastreabilidade. Esses requisitos são fundamentais para que os órgãos de controle exerçam sua função de maneira eficiente. Sem essas informações, a fiscalização continua sendo realizada, mas com maiores dificuldades, custos e limitações”, afirmou Camila Luz.

Em relação às áreas beneficiadas, Urbanismo lidera entre as emendas, somando R$ 282 milhões. Na sequência aparecem Saúde, com R$ 23,1 milhões; e Agricultura, com R$ 10,2 milhões.

O relatório também diz que os valores correspondem aos recursos destinados e registrados nos planos de ação, não significando necessariamente que todo o montante já tenha sido efetivamente pago ou executado. Para o presidente do TCE-BA, a transparência é um requisito constitucional indispensável para a boa gestão pública.

“A transparência permite que os órgãos de controle e a sociedade acompanhem de forma clara como os recursos estão sendo utilizados. Além de atender a uma exigência constitucional, ela fortalece a efetividade das políticas públicas e contribui para a credibilidade das próprias emendas parlamentares”, afirmou.

Esse foi um dos cenários que levou o Supremo Tribunal Federal a estabelecer regras mais rígidas para a distribuição e execução das emendas parlamentares, com o objetivo de ampliar os mecanismos de controle e assegurar maior publicidade na aplicação dos recursos públicos para os brasileiros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia emendas Pix TCE-BA

Relacionadas

Mais lidas