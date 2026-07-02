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2 DE JULHO

Bruno Reis evita bater o martelo sobre aliança com Ronaldo Caiado

Prefeito de Salvador analisa conjuntura eleitoral

Leo Almeida e Cássio Moreira
Por Leo Almeida e Cássio Moreira
Bruno Reis durante cortejo do 2 de Julho
Bruno Reis durante cortejo do 2 de Julho - Foto: Betto Júnior | Secom PMS

O tabuleiro eleitoral ganhou novos contornos após Ronaldo Caiado (PSD) anunciar Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, como vice na sua candidatura ao Palácio do Planalto. Presente no cortejo do 2 de Julho, nesta quinta-feira, 2, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), evitou bater o martelo sobre um possível apoio.

Questionado sobre a posição que será adotada pelo União Brasil na disputa presidencial, Bruno afirmou que qualquer decisão só será de conhecimento público após a realização das convenções, nas próximas semanas.

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O prefeito de Salvador ainda abriu margem para uma possível candidatura presidencial da sigla, ou indicação de um quadro de vice em alguma chapa.

"Nossa convenção será no dia 22 de julho, no Centro de Convenções, na convenção estadual. E aí a convenção nacional do Partido vai definir o funcionamento, se vai ter uma candidatura própria, quem será essa candidatura própria, se vai indicar vice na chapa de alguém, se vai liberar os estados para cada um fazer as suas alianças conforme a realidade regional. Então, vai depender do que a convenção nacional decidir, que deve ser lá no prazo final do 5 de agosto", explicou Bruno.

Impasse no PSD

Bruno Reis ainda avaliou que a escolha de Kassab como vice pode criar um 'imbróglio' no PSD baiano, que já confirmou a permanência no bloco de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu acho que causa um imbróglio aqui para eles, porque Kassab é o vice do PSD, que é um partido que aqui na Bahia não joga nada. Vamos, vamos aguardar aí os acontecimentos, afinal, mas isso é só de dúvidas", avaliou.

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