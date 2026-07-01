Chapa presidencial: Ronaldo Caiado anuncia Gilberto Kassab como vice

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O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, anunciou nesta quarta-feira, 1º, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente na chapa que disputará o Palácio do Planalto em outubro.

O anúncio, feito na sede do PSD em Braslília, acontece 20 dias antes do início das convenções partidárias, marcadas para o próximo dia 20.

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“O PSD está preparado para dar à sociedade as respostas que ela precisa. Temos um pré-candidato que está preparado para governar o país", afirmou Kassab após o anúncio.

Mesmo integrando a chapa, Kassab deve permanecer à frente do partido e continuar responsável pela articulação de alianças de apoio a Caiado nos estados.

Entenda

A escolha de Gilberto Kassab como vice tem como objetivo contornar as dificuldades de Caiado em formar uma ampla coligação com outros partidos.

A formação de uma chapa “puro-sangue” do PSD também faz parte de uma estratégia eleitoral voltada para o Congresso.

A avaliação interna é de que essa configuração pode ajudar a construir palanques mais neutros em alguns estados, atraindo candidatos que buscam evitar o cenário de polarização nacional.