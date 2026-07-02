Pré-candidato do DC ao governo da Bahia desfila sozinho no 2 de Julho

Pré-candidato pelo DC ao governo da Bahia, José Estevão, surpreendeu na manhã desta quinta-feira, 2 de Julho, ao aparecer sozinho no cortejo cívico que marca a Independência do Brasil na Bahia, iniciado no bairro da Lapinha, em Salvador.

Sem militante ou nomes ligados ao partido, Estevão desfilou apenas ao lado de uma mulher que o ajudou a segurar uma faixa, com a seguinte descrição:

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O DC não está sozinho, está ao lado de quem mais precisa: o povo da Bahia

2 de Julho como termômetro eleitoral

Em ano eleitoral, o 2 de Julho vai além do desfile do Caboclo e da Cabocla, e é considerado também uma espécie de termômetro político para medir o desempenho de cada candidato e satisfação da população pelo postulante.

A medida é considerada parte de uma estratégia da pré-campanha dos nomes eleitorais para o pleito, que será decidido no dia 4 de outubro. Entre as reações mais comuns do público estão: as vaias e aplausos.

Reviravolta na Bahia: DC retirou candidatura de José Estevão, mas recuou

No dia 10 de junho, a executiva do DC havia retirado a candidatura de Estevão por baixo desempenho nas pesquisas eleitorais. A informação foi confirmada à imprensa pelo presidente Ariel Capistrano.

“A decisão foi tomada por unanimidade dos membros da Comissão Executiva Estadual da Democracia Cristã da Bahia, após análise do cenário político-eleitoral e dos resultados das pesquisas realizadas até a presente data, nas quais o então pré-candidato não apresentou desempenho eleitoral competitivo, não alcançando pontuação que demonstrasse viabilidade para a disputa ao Governo do Estado”, diz a nota.

Decisão judicial mantém candidatura de José Estevão ao governo da Bahia

O cenário, contudo, mudou após o postulante ao Palácio de Ondina recorrer da decisão na Justiça Eleitoral. Como consequência, o Judiciário derrubou a antiga composição da sigla, após a legitimidade ter sido contestada pela direção nacional.

Foi nesse sentido que a Justiça deliberou a promoção de uma nova executiva para comandar a legenda promovendo José Estevão como presidente estadual do DC.



Sendo assim, ele retomou a sua pré-candidatura e reafirmou o feito por meio de nota: “Seguimos firmes, com serenidade e responsabilidade, defendendo um novo olhar para a Bahia”.