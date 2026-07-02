BAHIA
Queda em abrigo para imigrantes termina com morte de venezuelano na Bahia
Venezuelano de 29 anos caiu de um muro em uma casa de passagem para imigrantes
Um acidente registrado em uma casa de passagem para imigrantes terminou com a morte de um venezuelano de 29 anos em Feira de Santana de Santana. A vítima, identificada como Moreno Rattia Perez, não resistiu aos ferimentos provocados por uma queda e morreu na tarde de quarta-feira, 1, após permanecer internada em estado grave.
O venezuelano foi levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na terça-feira, 30, apresentando traumatismo na cabeça. Depois de receber atendimento médico, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu até sofrer uma parada cardiorrespiratória.
A queda aconteceu em um imóvel no bairro Sobradinho que atualmente funciona como casa de passagem para acolhimento de imigrantes. O espaço abrigava, anteriormente, o Colégio Municipal Coriolano Carvalho. Segundo as informações apuradas, Moreno caiu de um muro com cerca de dois metros de altura.
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Investigação e despedida
A Polícia Civil instaurou os procedimentos para esclarecer o caso. A ocorrência foi registrada pela 2ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana como morte a esclarecer e, conforme informou a corporação, os levantamentos iniciais não apontam indícios de crime. Também foram expedidas as guias para a realização da perícia e a remoção do corpo.
Moreno Rattia Perez deixa cinco filhos, entre eles um recém-nascido. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.