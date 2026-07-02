Queda em abrigo para imigrantes termina com morte de venezuelano na Bahia

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Um acidente registrado em uma casa de passagem para imigrantes terminou com a morte de um venezuelano de 29 anos em Feira de Santana de Santana. A vítima, identificada como Moreno Rattia Perez, não resistiu aos ferimentos provocados por uma queda e morreu na tarde de quarta-feira, 1, após permanecer internada em estado grave.

O venezuelano foi levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na terça-feira, 30, apresentando traumatismo na cabeça. Depois de receber atendimento médico, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu até sofrer uma parada cardiorrespiratória.

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A queda aconteceu em um imóvel no bairro Sobradinho que atualmente funciona como casa de passagem para acolhimento de imigrantes. O espaço abrigava, anteriormente, o Colégio Municipal Coriolano Carvalho. Segundo as informações apuradas, Moreno caiu de um muro com cerca de dois metros de altura.

Investigação e despedida



A Polícia Civil instaurou os procedimentos para esclarecer o caso. A ocorrência foi registrada pela 2ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana como morte a esclarecer e, conforme informou a corporação, os levantamentos iniciais não apontam indícios de crime. Também foram expedidas as guias para a realização da perícia e a remoção do corpo.

Moreno Rattia Perez deixa cinco filhos, entre eles um recém-nascido. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.