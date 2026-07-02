Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Alagoinhas celebra 173 anos com pacote de obras de R$ 36 milhões

Recursos serão destinados à construção de escolas, creche e pavimentação

Redação
Por Redação
Alagoinhas celebra 173 anos com pacote de obras de R$ 36 milhões
Alagoinhas celebra 173 anos com pacote de obras de R$ 36 milhões - Foto: Divulgação/Prefeitura de Alagoinhas

O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), oficializou um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 36 milhões durante as celebrações dos 173 anos de emancipação política do município, nesta quinta-feira, 2. Os atos oficiais ocorreram na Praça Pedro da Costa Dórea, logo após a tradicional missa solene realizada na Paróquia Santa Dulce dos Pobres, em Alagoinhas Velha.

No setor da educação, o prefeito assinou ordens de serviço para a construção de uma nova creche e de uma escola no bairro Santa Terezinha. Os projetos arquitetônicos seguem o padrão de excelência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e somam aproximadamente R$ 17 milhões em investimentos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As unidades contarão com 12 salas de aula e quadra poliesportiva, dentre outros espaços seguros e adequados ao aprendizado integral.

Leia Também:

EDUCAÇÃO

Bahia recebe 29 ônibus escolares para facilitar tráfego em zona rural
Bahia recebe 29 ônibus escolares para facilitar tráfego em zona rural imagem

EDUCAÇÃO

Celular fora da sala? Pesquisa revela impacto positivo nas escolas
Celular fora da sala? Pesquisa revela impacto positivo nas escolas imagem

EDUCAÇÃO

Concurso de redação premia estudantes de São Francisco do Conde; veja lista
Concurso de redação premia estudantes de São Francisco do Conde; veja lista imagem

A tecnologia aplicada à segurança e ao setor produtivo ganhou destaque com o anúncio da instalação de estações meteorológicas de alta tecnologia. Posicionadas estrategicamente na sede e zona rural, as unidades monitoram chuva, temperatura, umidade e radiação solar em tempo real.

Além de fortalecer as ações da Defesa Civil no acompanhamento de áreas de risco, os dados orientam agricultores locais para que otimizem suas safras.

A segurança pública e a mobilidade urbana também avançaram com a entrega de oito viaturas 0km para a Guarda Civil Municipal (GCM) e a ordem de serviço para a implementação de um aplicativo municipal de mobilidade, voltado para taxistas e mototaxistas.

A plataforma digital permitirá que os cidadãos solicitem corridas de profissionais credenciados com mais segurança, facilitará a fiscalização e a padronização do serviço na cidade.

Na área de infraestrutura, foram autorizadas obras de pavimentação e drenagem pluvial em ruas da Nova República, com investimento de R$ 2,39 milhões, e a requalificação do Galpão de Frutas na Central de Abastecimento (R$ 252 mil).

O esporte e o lazer também foram priorizados com a autorização da licitação para a construção do Centro Esportivo Comunitário do Pirinel, orçado em R$ 1,43 milhão, a construção de uma areninha no Nulco Pereira e a requalificação de campos de futebol nos bairros Barreiro, Mangalô, Miguel Velho e Rua do Catu.

Leia Também:

EDUCAÇÃO

Bahia recebe 29 ônibus escolares para facilitar tráfego em zona rural
Bahia recebe 29 ônibus escolares para facilitar tráfego em zona rural imagem

EDUCAÇÃO

Celular fora da sala? Pesquisa revela impacto positivo nas escolas
Celular fora da sala? Pesquisa revela impacto positivo nas escolas imagem

EDUCAÇÃO

Concurso de redação premia estudantes de São Francisco do Conde; veja lista
Concurso de redação premia estudantes de São Francisco do Conde; veja lista imagem

Também foram autorizadas licitações para a requalificação e ampliação do mercado municipal no distrito de Riacho da Guia, obra com valor estimado de R$ 1,5 milhão, requalificação do Centro de Referência de Assistência Social da Praça do CEU, e para a construção de 50 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, por meio de convênio com o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS), para famílias do CadÚnico.

Entregas em julho

Gustavo também detalhou o cronograma de entregas que ocorrerão ao longo de todo o mês festivo de julho. Entre os destaques estão:

  • reinauguração da Escola Quilombola João Anastácio, em Boa União, com espaços requalificados;
  • obra de drenagem e pavimentação asfáltica nas ruas Thompson Flores e Inácio Bastos;
  • pavimentação de vias no Silva Jardim, Pedro Braga e Parque Vitória.

O prefeito ainda fez a entrega de uma máquina patrol ao município. Doado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e avaliado em mais de R$ 535 mil, o equipamento será utilizado para a manutenção de estradas vicinais.

“A construção das novas unidades de ensino atende à premissa de ampliação da rede de tempo integral. As obras na Nova República reforçam o compromisso com a urbanização e a garantia de acesso dos cidadãos à infraestrutura básica; já a modernização da Guarda Municipal e a implementação do monitoramento meteorológico cumprem os eixos de segurança tecnológica e prevenção de desastres ambientais. Esses exemplos demonstram que a nossa administração está pautada pela eficiência e pela escuta das necessidades reais da nossa gente”, concluiu o prefeito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas