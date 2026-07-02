Alagoinhas celebra 173 anos com pacote de obras de R$ 36 milhões

O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), oficializou um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 36 milhões durante as celebrações dos 173 anos de emancipação política do município, nesta quinta-feira, 2. Os atos oficiais ocorreram na Praça Pedro da Costa Dórea, logo após a tradicional missa solene realizada na Paróquia Santa Dulce dos Pobres, em Alagoinhas Velha.

No setor da educação, o prefeito assinou ordens de serviço para a construção de uma nova creche e de uma escola no bairro Santa Terezinha. Os projetos arquitetônicos seguem o padrão de excelência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e somam aproximadamente R$ 17 milhões em investimentos.

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As unidades contarão com 12 salas de aula e quadra poliesportiva, dentre outros espaços seguros e adequados ao aprendizado integral.

A tecnologia aplicada à segurança e ao setor produtivo ganhou destaque com o anúncio da instalação de estações meteorológicas de alta tecnologia. Posicionadas estrategicamente na sede e zona rural, as unidades monitoram chuva, temperatura, umidade e radiação solar em tempo real.

Além de fortalecer as ações da Defesa Civil no acompanhamento de áreas de risco, os dados orientam agricultores locais para que otimizem suas safras.

A segurança pública e a mobilidade urbana também avançaram com a entrega de oito viaturas 0km para a Guarda Civil Municipal (GCM) e a ordem de serviço para a implementação de um aplicativo municipal de mobilidade, voltado para taxistas e mototaxistas.

A plataforma digital permitirá que os cidadãos solicitem corridas de profissionais credenciados com mais segurança, facilitará a fiscalização e a padronização do serviço na cidade.

Na área de infraestrutura, foram autorizadas obras de pavimentação e drenagem pluvial em ruas da Nova República, com investimento de R$ 2,39 milhões, e a requalificação do Galpão de Frutas na Central de Abastecimento (R$ 252 mil).

O esporte e o lazer também foram priorizados com a autorização da licitação para a construção do Centro Esportivo Comunitário do Pirinel, orçado em R$ 1,43 milhão, a construção de uma areninha no Nulco Pereira e a requalificação de campos de futebol nos bairros Barreiro, Mangalô, Miguel Velho e Rua do Catu.

Também foram autorizadas licitações para a requalificação e ampliação do mercado municipal no distrito de Riacho da Guia, obra com valor estimado de R$ 1,5 milhão, requalificação do Centro de Referência de Assistência Social da Praça do CEU, e para a construção de 50 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, por meio de convênio com o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS), para famílias do CadÚnico.

Entregas em julho

Gustavo também detalhou o cronograma de entregas que ocorrerão ao longo de todo o mês festivo de julho. Entre os destaques estão:

reinauguração da Escola Quilombola João Anastácio, em Boa União, com espaços requalificados;

obra de drenagem e pavimentação asfáltica nas ruas Thompson Flores e Inácio Bastos;

pavimentação de vias no Silva Jardim, Pedro Braga e Parque Vitória.

O prefeito ainda fez a entrega de uma máquina patrol ao município. Doado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e avaliado em mais de R$ 535 mil, o equipamento será utilizado para a manutenção de estradas vicinais.

“A construção das novas unidades de ensino atende à premissa de ampliação da rede de tempo integral. As obras na Nova República reforçam o compromisso com a urbanização e a garantia de acesso dos cidadãos à infraestrutura básica; já a modernização da Guarda Municipal e a implementação do monitoramento meteorológico cumprem os eixos de segurança tecnológica e prevenção de desastres ambientais. Esses exemplos demonstram que a nossa administração está pautada pela eficiência e pela escuta das necessidades reais da nossa gente”, concluiu o prefeito.