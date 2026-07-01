Bahia recebe 29 ônibus escolares para facilitar tráfego em zona rural

Vinte e nove municípios baianos receberam, nesta quarta-feira, 1º, ônibus escolares para facilitar tráfego em zona rural, ampliando o acesso às unidades de ensino das regiões. A entrega, de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC), teve o investimento de R$ 13,2 milhões e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Não quero privilégio para ninguém, mas que a filha da empregada doméstica tenha as mesmas chances de disputar a vaga no Enem que o filho da patroa dela”, disse Lula na ocasião.

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A cerimônia ocorreu na cidade de Alagoinhas, no agreste baiano. Os veículos entregues foram:

15 do modelo ORE 2 com capacidade para até 44 estudantes sentados;

14 do modelo ORE 3, que transporta aproximadamente 59 estudantes.

Juntos, os veículos têm potencial para beneficiar aproximadamente 1.486 estudantes por viagem, fortalecendo o acesso à educação, especialmente em áreas rurais e de difícil acesso.

Também participaram da cerimônia os ministros da Educação, Leonardo Barchini, e da Saúde, Alexandre Padilha.

Confira os municípios contemplados:

Anguera;

Araci;

Aratuípe;

Barra da Estiva;

Barra do Rocha;

Barrocas;

Biritinga;

Bom Jesus da Serra;

Campo Alegre de Lourdes;

Candiba;

Canudos;

Capela do Alto Alegre;

Conceição do Almeida;

Cristópolis;

Dom Basílio;

Elísio Medrado;

Encruzilhada;

Entre Rios;

Érico Cardoso;

Euclides da Cunha;

Floresta Azul;

Heliópolis;

Ibicuí;

Ichu;

Igaporã;

Ipupiara;

Iraquara;

Itacaré;

Lajedo do Tabocal.

Caminho da Escola

A ação ocorreu no contexto do programa Caminho da Escola, com investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Desde 2023, o estado já recebeu 342 novos ônibus escolares, por meio de aportes que somam R$ 162,7 milhões. Em todo o país, são 2,6 mil veículos, com orçamento de R$ 1,2 bilhão do Novo PAC.

Segundo Barchini, as políticas públicas do Governo Federal, como o Programa Pé-de-Meia e o Caminho da Escola, têm contribuído para a melhoria da qualidade da educação no país.

"Se não fosse o presidente Lula, há 20 anos, ter promovido o diálogo com a indústria, o Programa Caminho da Escola não existiria no Brasil. Hoje, a Bahia vai receber mais de 340 ônibus neste mandato. Tem ônibus em todos os municípios do estado contarão com esse transporte. Vamos continuar realizando as entregas porque os estudantes precisam ser transportados com dignidade", destacou o ministro.

Na modalidade de ônibus escolares (Caminho da Escola), o Novo PAC busca renovar e ampliar a frota de transporte escolar dos estados e municípios, garantindo mais segurança, conforto e permanência dos estudantes na escola.

O programa estruturou a aquisição dos ônibus escolares em duas etapas. A primeira, lançada em 2023, contemplou aproximadamente 1.500 veículos, com investimento nacional de R$ 700 milhões. Já a segunda etapa, iniciada em 2025, prevê cerca de 1.000 ônibus, com investimento de R$ 499 milhões. Em todo o país, a iniciativa já entregou 1.690 ônibus escolares. Foram 1.423 veículos distribuídos na primeira etapa e outros 267 na segunda, ampliando a oferta de transporte escolar seguro e adequado para estudantes da educação básica.

Na primeira etapa do Novo PAC, a Bahia foi contemplada com 242 ônibus escolares, em um investimento de R$ 112,9 milhões. Desse total, 236 veículos já foram entregues aos municípios beneficiados. Os seis restantes aguardam a publicação de nova ata para a continuidade dos procedimentos de aquisição e entrega.

Na segunda etapa, o estado recebeu a destinação de 100 novos ônibus escolares, com orçamento de R$ 49,4 milhões. Antes da entrega desta quarta-feira (1º), 28 veículos já haviam sido distribuídos a municípios baianos. Outros municípios ainda aguardam a contratação para aquisição dos ônibus, enquanto parte dos veículos passa por inspeção técnica ou já está em rota de entrega.