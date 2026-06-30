Concurso de redação premia estudantes de São Francisco do Conde; veja lista

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Estudantes das redes municipal e estadual de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, foram premiados, nesta segunda-feira, 29, durante a cerimônia de entrega do 22º Concurso de Redação, realizada na Câmara Municipal e Vereadores.

Com o tema "Os monumentos históricos como símbolos da participação de São Francisco do Conde nas lutas da Independência do Brasil na Bahia", o concurso desafiou os participantes a refletirem sobre a importância da preservação da memória local e do papel do município nas lutas pela Independência da Bahia. Os textos foram avaliados com base em critérios como criatividade, domínio da escrita, conhecimento histórico e senso crítico.

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Os primeiros colocados de cada categoria receberam um notebook como premiação, enquanto os estudantes classificados em segundo e terceiro lugares foram contemplados com um celular.

Promovido pela Prefeitura de São Francisco do Conde, o 22º Concurso de Redação contou com a parceria da Câmara Municipal de Vereadores, da Academia de Letras e Artes e da Secretaria Municipal da Educação.

Conheça os vencedores:

6º e 7º anos do Ensino Fundamental

1º lugar: Isabelly Kauany Pereira Queiroz – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)

Isabelly Kauany Pereira Queiroz – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN) 2º lugar: Maria Eduarda Dórea da Silva – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)

Maria Eduarda Dórea da Silva – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN) 3º lugar: Rayssa Carine Bispo Santana – Centro Educacional Claudionor Batista (CECBA)

8º e 9º anos do Ensino Fundamental

1º lugar: Nicollas Bruno Barbosa Saturno Pereira – Centro Educacional Claudionor Batista (CECBA)

Nicollas Bruno Barbosa Saturno Pereira – Centro Educacional Claudionor Batista (CECBA) 2º lugar: Noemi Vitória Pereira dos Santos – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)

Noemi Vitória Pereira dos Santos – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN) 3º lugar: Yasmim Barbosa Perazzo – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)

1º ao 3º ano do Ensino Médio