EDUCAÇÃO
Concurso de redação premia estudantes de São Francisco do Conde; veja lista
Evento destacou a importância da valorização da história local
Estudantes das redes municipal e estadual de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, foram premiados, nesta segunda-feira, 29, durante a cerimônia de entrega do 22º Concurso de Redação, realizada na Câmara Municipal e Vereadores.
Com o tema "Os monumentos históricos como símbolos da participação de São Francisco do Conde nas lutas da Independência do Brasil na Bahia", o concurso desafiou os participantes a refletirem sobre a importância da preservação da memória local e do papel do município nas lutas pela Independência da Bahia. Os textos foram avaliados com base em critérios como criatividade, domínio da escrita, conhecimento histórico e senso crítico.
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Os primeiros colocados de cada categoria receberam um notebook como premiação, enquanto os estudantes classificados em segundo e terceiro lugares foram contemplados com um celular.
Promovido pela Prefeitura de São Francisco do Conde, o 22º Concurso de Redação contou com a parceria da Câmara Municipal de Vereadores, da Academia de Letras e Artes e da Secretaria Municipal da Educação.
Conheça os vencedores:
6º e 7º anos do Ensino Fundamental
- 1º lugar: Isabelly Kauany Pereira Queiroz – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)
- 2º lugar: Maria Eduarda Dórea da Silva – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)
- 3º lugar: Rayssa Carine Bispo Santana – Centro Educacional Claudionor Batista (CECBA)
8º e 9º anos do Ensino Fundamental
- 1º lugar: Nicollas Bruno Barbosa Saturno Pereira – Centro Educacional Claudionor Batista (CECBA)
- 2º lugar: Noemi Vitória Pereira dos Santos – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)
- 3º lugar: Yasmim Barbosa Perazzo – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)
1º ao 3º ano do Ensino Médio
- 1º lugar: Daniel Sena Freire – Colégio Estadual Martinho Salles Brasil (CEMSB)
- 2º lugar: Ana Gabriele de Menezes Bispo – Colégio Estadual Martinho Salles Brasil (CEMSB)
- 3º lugar: Larissa Amine de Jesus Fontoura – Colégio Estadual Martinho Salles Brasil (CEMSB)