Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Concurso de redação premia estudantes de São Francisco do Conde; veja lista

Evento destacou a importância da valorização da história local

Redação
Por Redação
Concurso de Redação premia estudantes em São Francisco do Conde
Concurso de Redação premia estudantes em São Francisco do Conde - Foto: Câmara de Vereadores/Divulgação

Estudantes das redes municipal e estadual de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, foram premiados, nesta segunda-feira, 29, durante a cerimônia de entrega do 22º Concurso de Redação, realizada na Câmara Municipal e Vereadores.

Com o tema "Os monumentos históricos como símbolos da participação de São Francisco do Conde nas lutas da Independência do Brasil na Bahia", o concurso desafiou os participantes a refletirem sobre a importância da preservação da memória local e do papel do município nas lutas pela Independência da Bahia. Os textos foram avaliados com base em critérios como criatividade, domínio da escrita, conhecimento histórico e senso crítico.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EDUCAÇÃO

2 de Julho inspira imersão histórica para estudantes de Salvador
2 de Julho inspira imersão histórica para estudantes de Salvador imagem

BRASIL

Escolas registram maior participação dos alunos em 1 ano de veto ao celular
Escolas registram maior participação dos alunos em 1 ano de veto ao celular imagem

BRASIL

R$ 864 por dia: inscrições para fiscalizar o Enem terminam neste domingo (28/06)
R$ 864 por dia: inscrições para fiscalizar o Enem terminam neste domingo (28/06) imagem

Os primeiros colocados de cada categoria receberam um notebook como premiação, enquanto os estudantes classificados em segundo e terceiro lugares foram contemplados com um celular.

Promovido pela Prefeitura de São Francisco do Conde, o 22º Concurso de Redação contou com a parceria da Câmara Municipal de Vereadores, da Academia de Letras e Artes e da Secretaria Municipal da Educação.

Conheça os vencedores:

6º e 7º anos do Ensino Fundamental

  • 1º lugar: Isabelly Kauany Pereira Queiroz – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)
  • 2º lugar: Maria Eduarda Dórea da Silva – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)
  • 3º lugar: Rayssa Carine Bispo Santana – Centro Educacional Claudionor Batista (CECBA)

8º e 9º anos do Ensino Fundamental

  • 1º lugar: Nicollas Bruno Barbosa Saturno Pereira – Centro Educacional Claudionor Batista (CECBA)
  • 2º lugar: Noemi Vitória Pereira dos Santos – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)
  • 3º lugar: Yasmim Barbosa Perazzo – Instituto Municipal Luiz Viana Neto (IMLVN)

1º ao 3º ano do Ensino Médio

  • 1º lugar: Daniel Sena Freire – Colégio Estadual Martinho Salles Brasil (CEMSB)
  • 2º lugar: Ana Gabriele de Menezes Bispo – Colégio Estadual Martinho Salles Brasil (CEMSB)
  • 3º lugar: Larissa Amine de Jesus Fontoura – Colégio Estadual Martinho Salles Brasil (CEMSB)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Educação

Relacionadas

Mais lidas