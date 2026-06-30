Escolas registram maior participação dos alunos em 1 ano de veto ao celular

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O Ministério da Educação (MEC) junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou nesta terça-feira, 30, o primeiro balanço da Lei nº 15.100/2025, de proibição do uso de celulares nas escolas, vigente há 1 ano.

Na pesquisa apresentada, os resultados levaram em consideração os dados das escolas públicas e privadas e apresentaram os impactos no cotidiano escolar, desafios enfrentados pelas instituições e estratégias adotadas desde que a lei começou a valer.

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Resultados

Dentre os principais resultados estão que 86% dos gestores perceberam a redução da ansiedade entre os alunos, 55% notaram a diminuição de conflitos e agressões físicas dentro das instituições e 88% deles confirmam que a medida reduziu as agressões digitais e o cyberbullying.

92% das escolas implementaram a lei, e o maior desafio esteve na infraestrutura para guardar os aparelhos e para realizar a fiscalização contínua durante aulas e intervalos.

Estratégia das escolas

Além da proibição, algumas instituições estabeleceram medidas complementares, como:

66% definiram sanções para quem violasse as regras;

63% definiram consulta e escuta ativa com famílias;

62% atualizaram regimento interno;

61% definiram consulta e escuta ativa com estudantes;

60% investiram em formação continuada de profissionais sobre os temas da lei;

59% investiram em convivência e brincadeiras coletivas.

Foram desenvolvidas também estratégias de armazenamento dos aparelhos durante o período letivo, veja quais: