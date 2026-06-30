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Escolas registram maior participação dos alunos em 1 ano de veto ao celular

Primeiro balanço da lei que restringe o uso de celulares nas instituições é liberado pelo MEC

Alice Paulilo
Por
1 ano da lei que proíbe o uso dos celulares nas escolas, veja o balanço do MEC
1 ano da lei que proíbe o uso dos celulares nas escolas, veja o balanço do MEC - Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

O Ministério da Educação (MEC) junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou nesta terça-feira, 30, o primeiro balanço da Lei nº 15.100/2025, de proibição do uso de celulares nas escolas, vigente há 1 ano.

Na pesquisa apresentada, os resultados levaram em consideração os dados das escolas públicas e privadas e apresentaram os impactos no cotidiano escolar, desafios enfrentados pelas instituições e estratégias adotadas desde que a lei começou a valer.

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Resultados

Dentre os principais resultados estão que 86% dos gestores perceberam a redução da ansiedade entre os alunos, 55% notaram a diminuição de conflitos e agressões físicas dentro das instituições e 88% deles confirmam que a medida reduziu as agressões digitais e o cyberbullying.

92% das escolas implementaram a lei, e o maior desafio esteve na infraestrutura para guardar os aparelhos e para realizar a fiscalização contínua durante aulas e intervalos.

Estratégia das escolas

Além da proibição, algumas instituições estabeleceram medidas complementares, como:

  • 66% definiram sanções para quem violasse as regras;
  • 63% definiram consulta e escuta ativa com famílias;
  • 62% atualizaram regimento interno;
  • 61% definiram consulta e escuta ativa com estudantes;
  • 60% investiram em formação continuada de profissionais sobre os temas da lei;
  • 59% investiram em convivência e brincadeiras coletivas.

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Foram desenvolvidas também estratégias de armazenamento dos aparelhos durante o período letivo, veja quais:

  • 62% guardam os celulares na mochila dos estudantes;
  • 33% recolhem os aparelhos na secretaria ou na recepção da escola;
  • 21% das escolas informam que o celular permanece em posse direta do estudante;
  • 15% utilizam caixas ou armários coletivos dentro da sala de aula;
  • 10% utilizam armários ou escaninhos individuais;
  • 8% utilizam caixas ou armários coletivos em corredores ou pátios.
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Celular na escola MEC

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