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EDUCAÇÃO

Polícia Civil faz palestra de conscientização sobre violência escolar

Ação reúne cerca de 400 estudantes em Arraial d'Ajuda, distrito de Porto Seguro

Alice Paulilo
Por
Temas relacionados ao bullying, cyberbullying foram discutidos no evento
Temas relacionados ao bullying, cyberbullying foram discutidos no evento - Foto: Nicolas Melo | Ascom-PCBA

A Polícia Civil (PC) promoveu uma palestra sobre violência escolar no Colégio Municipal Rita de Cássia na última sexta-feira, 26. A unidade fica no distrito de Porto Seguro, Arraial d'Ajuda, no extremo-sul da Bahia, e reuniu cerca de 400 alunos.

No encontro, também estiveram presentes professores e colaboradores da rede municipal. Foram abordados temas relacionados ao bullying, cyberbullying e a outras práticas ilícitas no ambiente escolar, além de orientações voltadas ao enfrentamento dessas condutas.

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A Civil aproveitou o momento para falar sobre a importância do diálogo e da conscientização na prevenção da violência escolar junto à entidade, com o objetivo de construir um ambiente de convivência mais seguro.

Como combater a violência escolar

A violência escolar afeta diretamente o desenvolvimento de crianças e adolescentes e a harmonia necessária em um ambiente de aprendizagem.

Entre as situações que infelizmente são comuns nos colégios estão agressões físicas, intimidações, humilhações, bullying escolar e cyberbullying.

Uma série de ações podem ser feitas para combater e evitar tais comportamentos, com a palestra de conscientização promovida pela Polícia Civil da Bahia.

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Entre outras medidas estão:

  • Diálogo aberto com os alunos
  • União com as famílias
  • Atividades de interação
  • Incentivo para que os estudantes se expressem
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Tags

Bahia Polícia Civil violência escolar

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