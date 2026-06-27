Polícia Civil faz palestra de conscientização sobre violência escolar

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A Polícia Civil (PC) promoveu uma palestra sobre violência escolar no Colégio Municipal Rita de Cássia na última sexta-feira, 26. A unidade fica no distrito de Porto Seguro, Arraial d'Ajuda, no extremo-sul da Bahia, e reuniu cerca de 400 alunos.

No encontro, também estiveram presentes professores e colaboradores da rede municipal. Foram abordados temas relacionados ao bullying, cyberbullying e a outras práticas ilícitas no ambiente escolar, além de orientações voltadas ao enfrentamento dessas condutas.

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A Civil aproveitou o momento para falar sobre a importância do diálogo e da conscientização na prevenção da violência escolar junto à entidade, com o objetivo de construir um ambiente de convivência mais seguro.

Como combater a violência escolar

A violência escolar afeta diretamente o desenvolvimento de crianças e adolescentes e a harmonia necessária em um ambiente de aprendizagem.

Entre as situações que infelizmente são comuns nos colégios estão agressões físicas, intimidações, humilhações, bullying escolar e cyberbullying.

Uma série de ações podem ser feitas para combater e evitar tais comportamentos, com a palestra de conscientização promovida pela Polícia Civil da Bahia.

Entre outras medidas estão: