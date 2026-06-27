Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Brasileira denuncia capitão da seleção de Cabo Verde por estupro

Reportagem aponta que a vítima apresentou registros médicos, fotografias das lesões

Luan Julião
Por
Brasileira afirma ter sido estuprada pelo jogador em hotel
Brasileira afirma ter sido estuprada pelo jogador em hotel - Foto: Instagram / @fcfcomunica

Uma denúncia de estupro contra o atacante Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde, está sendo investigada pela Polícia da Nova Zelândia. A acusação foi registrada por uma brasileira que trabalhava como intérprete da delegação durante a realização do Fifa Series, em Auckland, e relata ter sido vítima de violência dentro do hotel onde a equipe estava hospedada.

De acordo com uma reportagem divulgada pelo GE, o episódio aconteceu na noite de 27 de março, após a partida entre Cabo Verde e Chile. A brasileira, contratada pela Federação Neozelandesa de Futebol para atuar como intérprete e oferecer suporte operacional à seleção africana, permanecia hospedada no mesmo hotel da delegação e estava de plantão durante toda a competição.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o relato apresentado às autoridades, ela foi chamada para uma reunião em uma sala reservada à equipe, acreditando que prestaria auxílio profissional. No entanto, ao perceber que o encontro era uma confraternização, retornou ao quarto por não estar se sentindo bem.

Ainda conforme o depoimento, pouco tempo depois alguém bateu à porta do quarto. A intérprete afirma que abriu a porta imaginando tratar-se de uma demanda relacionada ao trabalho. Nesse momento, segundo a acusação, Ryan Mendes entrou no local, a agrediu fisicamente e cometeu o estupro. A vítima relata ter sofrido esganaduras, socos e mordidas enquanto tentava se defender.

Após o ocorrido, a brasileira registrou fotografias das lesões aparentes, incluindo hematomas e ferimentos na boca, pescoço, perna e lateral do corpo. O material foi entregue à polícia e também obtido pela reportagem do ge, que preservou a identidade da denunciante.

Leia Também:

LUXO

Neymar aumenta coleção e gasta US$ 1 milhão com novo relógio de luxo
Neymar aumenta coleção e gasta US$ 1 milhão com novo relógio de luxo imagem

COPA DO MUNDO

Quem é o técnico mais estiloso da Copa? Ancelotti fica fora do top 10
Quem é o técnico mais estiloso da Copa? Ancelotti fica fora do top 10 imagem

COPA DO MUNDO

Fifa define uniformes e arbitragem para Brasil e Japão
Fifa define uniformes e arbitragem para Brasil e Japão imagem

A vítima recebeu atendimento em uma clínica especializada no acolhimento de sobreviventes de violência sexual. Ela passou por exame pericial e acompanhamento psicológico. O relatório médico aponta múltiplos hematomas nas mamas, pescoço e lábios, além de áreas doloridas no couro cabeludo e nas nádegas. O documento também registra duas lesões na região genital identificadas durante o exame.

Depois da assistência médica, a brasileira formalizou a ocorrência policial e foi submetida a novos procedimentos periciais. Ela afirma ainda que buscou apoio junto à Federação Cabo-Verdiana de Futebol, mas diz não ter recebido retorno.

A Polícia da Nova Zelândia confirmou que o inquérito foi aberto em 10 de abril de 2026, na região central de Auckland. Em razão das leis de privacidade do país, as autoridades não informam oficialmente a identidade de investigados.

Ainda conforme apuração do GE, os investigadores já recolheram imagens das câmeras de segurança do hotel e aguardam o resultado definitivo dos exames periciais para concluir a investigação. Após essa etapa, caberá à polícia decidir se encaminhará o caso à Justiça.

Durante o período em que esteve na Oceania, a seleção de Cabo Verde disputou duas partidas pelo Fifa Series: perdeu para o Chile por 4 a 2 no dia 27 de março e empatou em 1 a 1 com a Nova Zelândia no dia 30, vencendo a decisão por pênaltis por 4 a 2.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil Cabo Verde copa do mundo crime Polícia

Relacionadas

Mais lidas