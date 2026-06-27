Brasileira denuncia capitão da seleção de Cabo Verde por estupro

Uma denúncia de estupro contra o atacante Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde, está sendo investigada pela Polícia da Nova Zelândia. A acusação foi registrada por uma brasileira que trabalhava como intérprete da delegação durante a realização do Fifa Series, em Auckland, e relata ter sido vítima de violência dentro do hotel onde a equipe estava hospedada.

De acordo com uma reportagem divulgada pelo GE, o episódio aconteceu na noite de 27 de março, após a partida entre Cabo Verde e Chile. A brasileira, contratada pela Federação Neozelandesa de Futebol para atuar como intérprete e oferecer suporte operacional à seleção africana, permanecia hospedada no mesmo hotel da delegação e estava de plantão durante toda a competição.

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Segundo o relato apresentado às autoridades, ela foi chamada para uma reunião em uma sala reservada à equipe, acreditando que prestaria auxílio profissional. No entanto, ao perceber que o encontro era uma confraternização, retornou ao quarto por não estar se sentindo bem.

Ainda conforme o depoimento, pouco tempo depois alguém bateu à porta do quarto. A intérprete afirma que abriu a porta imaginando tratar-se de uma demanda relacionada ao trabalho. Nesse momento, segundo a acusação, Ryan Mendes entrou no local, a agrediu fisicamente e cometeu o estupro. A vítima relata ter sofrido esganaduras, socos e mordidas enquanto tentava se defender.

Após o ocorrido, a brasileira registrou fotografias das lesões aparentes, incluindo hematomas e ferimentos na boca, pescoço, perna e lateral do corpo. O material foi entregue à polícia e também obtido pela reportagem do ge, que preservou a identidade da denunciante.

A vítima recebeu atendimento em uma clínica especializada no acolhimento de sobreviventes de violência sexual. Ela passou por exame pericial e acompanhamento psicológico. O relatório médico aponta múltiplos hematomas nas mamas, pescoço e lábios, além de áreas doloridas no couro cabeludo e nas nádegas. O documento também registra duas lesões na região genital identificadas durante o exame.

Depois da assistência médica, a brasileira formalizou a ocorrência policial e foi submetida a novos procedimentos periciais. Ela afirma ainda que buscou apoio junto à Federação Cabo-Verdiana de Futebol, mas diz não ter recebido retorno.

A Polícia da Nova Zelândia confirmou que o inquérito foi aberto em 10 de abril de 2026, na região central de Auckland. Em razão das leis de privacidade do país, as autoridades não informam oficialmente a identidade de investigados.

Ainda conforme apuração do GE, os investigadores já recolheram imagens das câmeras de segurança do hotel e aguardam o resultado definitivo dos exames periciais para concluir a investigação. Após essa etapa, caberá à polícia decidir se encaminhará o caso à Justiça.

Durante o período em que esteve na Oceania, a seleção de Cabo Verde disputou duas partidas pelo Fifa Series: perdeu para o Chile por 4 a 2 no dia 27 de março e empatou em 1 a 1 com a Nova Zelândia no dia 30, vencendo a decisão por pênaltis por 4 a 2.