Fifa define uniformes e arbitragem para Brasil e Japão

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A Fifa definiu a equipe de arbitragem e os uniformes para o confronto entre Brasil e Japão, válido pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

O italiano Maurizio Mariani, de 44 anos, será o árbitro principal do duelo. Os assistentes serão os também italianos Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, enquanto o suíço Sandro Schaerer atuará como quarto árbitro.

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Mariani já comandou duas partidas nesta edição do Mundial: o empate por 1 a 1 entre Uruguai e Arábia Saudita e a vitória da Colômbia por 1 a 0 sobre a República Democrática do Congo.

Antes da Copa, o árbitro esteve à frente da final da Conference League, disputada no fim de maio, quando o Crystal Palace venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 e conquistou o título.

Brasil terá uniforme tradicional contra o Japão

Além da arbitragem, a Fifa também confirmou os uniformes que serão utilizados pelas seleções.

O Brasil entrará em campo com sua tradicional combinação: camisa amarela, calção azul e meias brancas. O goleiro Alisson vestirá uniforme totalmente roxo.

Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo - Foto: CBF

Na partida contra a Escócia, pela fase de grupos, o goleiro esteve no centro de uma polêmica envolvendo o uniforme. O presidente da CBF vetou a utilização do conjunto vermelho, e a equipe acabou adotando outra opção.

O Japão atuará com camisa branca, detalhes em preto, além de calção e meias pretos. O goleiro da seleção asiática utilizará uniforme verde.

Brasil busca vaga nas oitavas de final

O confronto desta segunda-feira vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.

Na última rodada da fase de grupos, o Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 utilizando uma combinação rara de uniforme: camisa amarela, calção branco e meias brancas.

Segundo levantamento histórico, essa foi apenas a 11ª vez que a Seleção entrou em campo com esse conjunto em uma Copa do Mundo, repetindo uma combinação que não era utilizada desde o Mundial de 2014.