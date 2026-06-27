Polêmica CazéTV expõe uma pergunta incômoda: o futebol virou um balcão de apostas?

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Durante muito tempo, assistir a um jogo de futebol era um exercício relativamente simples. O narrador descrevia a partida, o comentarista analisava os erros e acertos das equipes e, no intervalo, entravam os comerciais. Havia publicidade, claro. Sempre houve. Mas ela sabia qual era o seu lugar.

Hoje, nem sempre.

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O futebol continua durando 90 minutos. As apostas, não. Elas começam antes do apito inicial, acompanham cada lance, invadem o intervalo e seguem até depois do último gol. Há uma odd para o próximo escanteio, outra para o número de cartões, uma terceira para saber quem marcará primeiro e, se faltar criatividade, sempre é possível criar uma combinação inédita.

O jogo deixou de ser apenas um espetáculo esportivo. Tornou-se também uma vitrine permanente para um mercado que movimenta dezenas de bilhões de reais todos os meses.

E talvez nada simbolize melhor essa transformação do que um episódio ocorrido durante a Copa do Mundo.

Canadá e Catar estavam no intervalo. O placar mostrava 3 a 0 para os canadenses. Os cataris, além de completamente dominados, jogavam com um atleta a menos depois de uma expulsão. Era uma partida praticamente decidida. Ou, pelo menos, era isso que qualquer pessoa acostumada a assistir futebol imaginava.

A transmissão da CazéTV enxergou outra oportunidade.

Na tela apareceu uma aposta que pagava R$ 4,20 para cada real investido caso as duas equipes ainda marcassem até o fim do jogo. Para justificar a sugestão, o narrador Fernando Nardini afirmou: "O Canadá tá pressionando demais. Se empolgar e for pro ataque, pode deixar desguarnecido lá atrás. É a chance do Catar no jogo".

Na sequência, o comentarista Bruno Magalhães completou: "O Canadá pode tentar fazer saldo e numa dessas pode ter uma esperançazinha para o Catar. É complicado, porque um a menos, mas no futebol a gente já viu de tudo."

No futebol, realmente já se viu de tudo.

Só não naquele jogo.

O Canadá transformou a vitória em goleada por 6 a 0. O Catar passou em branco. Quem resolveu acreditar na "esperançazinha" terminou a partida sem comemorar um gol e, muito provavelmente, com menos dinheiro na conta.

O vídeo viralizou. Houve quem tratasse tudo como uma simples análise equivocada. Outros viram exagero nas críticas. Mas talvez a maior ironia dessa história seja justamente esta: a discussão nunca foi sobre uma aposta perdida.

Foi sobre a naturalidade com que uma aposta improvável passou a ser apresentada como oportunidade durante uma transmissão esportiva.

Quando a publicidade deixa de esperar o intervalo

A investigação aberta pelo Ministério da Justiça contra a CazéTV nasceu desse incômodo. O procedimento instaurado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) não questiona a existência de patrocinadores nem a legalidade das apostas esportivas. O foco é outro: entender se determinadas ações publicitárias ultrapassaram a linha que separa publicidade de indução ao consumo.

Os episódios citados pelo governo seguem um padrão. Em Inglaterra x Gana, a transmissão incentivava o público a "colocar a paixão em jogo", oferecendo QR Code e promoção exclusiva para apostar imediatamente. Em Argentina x Áustria, comentaristas destacavam odds turbinadas e reforçavam que aquela era uma "segunda chance" para aproveitar a oferta. Em Uruguai x Cabo Verde, novamente a paixão pelo futebol era usada como argumento para aproximar o espectador das plataformas de apostas.

Separadamente, cada episódio pode parecer apenas mais uma ação comercial.

Juntos, revelam uma mudança muito maior.

Durante décadas, a publicidade interrompia a transmissão. Agora ela faz parte dela. Narradores deixaram de comentar apenas o jogo. Comentaristas passaram a analisar também mercados de apostas. As odds ganharam espaço na tela como se fossem mais uma estatística da partida, ao lado da posse de bola ou do número de finalizações.

O torcedor deixou de ser apenas espectador.

Virou cliente em potencial.

O negócio gira. Mas para quem?

No auge da repercussão, Casimiro Miguel resumiu a situação em uma frase que talvez tenha sido a mais sincera de todo o debate.

"Eu vi a galera falando em vídeo: 'Oh meu Deus, não aguento mais tantos adds de bets. Tem bet pra tudo quanto é lado, tem 20 bets no jogo'. É fato, né? Não tem muito o que fazer. É o que mais paga hoje. É o que faz girar o negócio."

O próprio Casimiro já falou que a CazéTV não teria condições de ter tantas competições se não fosse pelo dinheiro das bets



Futebol está se tornando uma grande bolha que depende da exploração visceral dos mais pobres, que chegam à ruína financeira e psicológica por isso https://t.co/fuKJRoPzlj pic.twitter.com/7wXr2lMoM9 — Balde ☁️🟦🟧🪣 (@BuckBalde) June 12, 2026

É difícil discordar.

As bets realmente fazem o negócio girar.

Patrocinam clubes, campeonatos, influenciadores, programas esportivos, podcasts e transmissões. Financiam parte importante da nova economia do futebol brasileiro. Basta olhar qualquer rodada do Campeonato Brasileiro ou qualquer grande evento esportivo para perceber que as marcas das casas de apostas estão por toda parte.

Mas existe uma pergunta que costuma desaparecer no meio desse sucesso financeiro.

Se o negócio gira tão bem para as empresas, quanto ele custa para quem está do outro lado da tela?

A resposta começa a aparecer quando os números entram em campo.

O placar que não aparece na transmissão

Entre janeiro de 2023 e o fim de 2025, os brasileiros passaram de aproximadamente R$ 4 bilhões para cerca de R$ 30 bilhões gastos por mês com apostas esportivas, segundo estudo da Confederação Nacional do Comércio (CNC). É um crescimento superior a 500% em pouco mais de dois anos.

O volume impressiona.

O impacto, ainda mais.

No mesmo período, R$ 143,8 bilhões deixaram de circular no comércio brasileiro por causa das bets. Para quem tem dificuldade em imaginar um número desse tamanho, a própria CNC oferece uma comparação: esse montante equivale ao faturamento obtido pelo varejo durante dois períodos de Natal, a data mais importante do calendário comercial.

Não se trata apenas de dinheiro trocando de mãos.

É dinheiro que deixou de comprar alimentos, móveis, roupas, material escolar, eletrodomésticos e medicamentos.

É dinheiro que saiu da economia real para alimentar um mercado cuja lógica depende justamente de que a maioria dos apostadores perca mais do que ganha.

Existe uma ironia difícil de ignorar.

Quanto mais pessoas acreditam que podem vencer a casa, mais a casa cresce.

A matemática nunca torce contra ela

O futebol admite zebras.

As casas de apostas, não.

Por trás das cores vibrantes, das promoções relâmpago e das odds chamativas existe um cálculo bastante simples: elas são construídas para garantir lucro às plataformas no longo prazo. Não importa quem vence a partida. O modelo de negócio foi desenhado para que, estatisticamente, a empresa sempre esteja em vantagem.

Isso ajuda a explicar por que apostar pode dar lucro ocasionalmente para um jogador, mas dificilmente se transforma em fonte consistente de renda para milhões de pessoas.

Mesmo assim, a publicidade costuma destacar apenas uma parte dessa equação.

A possibilidade de ganhar.

Quase nunca a probabilidade de perder.

Quando a conta chega, ela não vem em forma de boleto

Os reflexos dessa expansão aparecem diretamente no orçamento das famílias.

A CNC calcula que 269 mil famílias brasileiras passaram à inadimplência em consequência da explosão das apostas online. Mais do que isso, o estudo concluiu que as bets passaram a exercer influência maior sobre o endividamento do que fatores historicamente associados às dívidas, como juros elevados ou expansão do crédito.

Quem mais sofre são justamente aqueles que têm menos margem para errar.

Entre famílias com renda de até cinco salários mínimos, o impacto é significativamente maior. Já entre quem recebe até três salários mínimos, a inadimplência chega a 38,2%, quase três vezes superior à registrada nas famílias de maior renda.

A promessa é sempre a mesma.

Recuperar rapidamente o dinheiro perdido.

A matemática também.

Quase nunca funciona.

Os números respondem melhor do que qualquer opinião

Quem ainda acredita que a influência da publicidade sobre as apostas é pequena talvez devesse olhar para a pesquisa mais recente do Procon-SP.

O levantamento mostra que 39,7% dos apostadores afirmam ter se endividado depois de começar a apostar. Outros 52,4% admitem já ter utilizado dinheiro guardado ou até empréstimos para continuar jogando. Além disso, 56,6% reconhecem que propagandas estreladas por celebridades influenciam suas decisões, enquanto 62,2% dizem já ter enfrentado problemas com empresas do setor, principalmente relacionados ao pagamento de prêmios.

São números que desmontam uma narrativa bastante conveniente para a indústria.

A de que tudo se resume a uma decisão individual.

É claro que apostar é uma escolha.

Mas nenhuma escolha acontece no vazio.

Ela é influenciada por publicidade, por algoritmos, por campanhas milionárias e, agora, até pela forma como as transmissões esportivas passaram a conversar com seus espectadores.

Copa que também movimenta carteiras

O efeito fica ainda mais evidente durante grandes eventos esportivos.

Dados da empresa Klavi mostram que, apenas nos primeiros dias da Copa do Mundo, os brasileiros transferiram R$ 507,2 milhões para plataformas de apostas licenciadas. Somente no dia do jogo da Seleção Brasileira, o volume movimentado cresceu 35%, enquanto o valor médio apostado por pessoa aumentou 24%, chegando a R$ 235.

Não é coincidência.

Quanto maior a emoção, maior a disposição para correr riscos.

As casas de apostas sabem disso.

Por isso disputam cada segundo disponível dentro das transmissões.

Muito além do dinheiro

Existe ainda uma consequência menos visível.

Ela não aparece nas estatísticas do varejo nem nos balanços das empresas.

A Organização Mundial da Saúde reconhece a ludopatia, o vício em jogos de azar, como uma doença. O mecanismo é semelhante ao observado em dependências químicas. O cérebro passa a buscar repetidamente a sensação de recompensa produzida pelas apostas, alimentando um ciclo conhecido por especialistas: perder, tentar recuperar, perder novamente e insistir mais uma vez.

É exatamente por isso que um dos sinais clássicos da doença é apostar para recuperar prejuízos anteriores.

A lógica parece racional.

Na prática, costuma aprofundar ainda mais o problema.

A discussão nunca foi sobre uma transmissão

É possível que a investigação contra a CazéTV termine sem grandes consequências. É possível também que ela estabeleça novos limites para a publicidade de apostas no Brasil.

Mas qualquer que seja o desfecho, ela já cumpriu um papel importante.

Obrigou o país a olhar para um problema que vinha crescendo quase sem resistência.

O caso do Canadá e Catar não chamou atenção porque alguém fez uma análise ruim.

Analistas erram todos os dias.

Ele chamou atenção porque mostrou que, em determinado momento, a transmissão parecia mais preocupada em encontrar uma aposta interessante do que em explicar o que estava acontecendo dentro de campo.

Talvez essa seja a maior mudança provocada pelas bets.

Elas não compraram apenas placas de publicidade.

Compraram espaço na narrativa do futebol.

E quando a emoção do esporte passa a ser usada como ferramenta para estimular decisões financeiras impulsivas, a pergunta deixa de ser se as apostas fazem parte do espetáculo.

A pergunta passa a ser outra.

Em que momento o espetáculo passou a trabalhar para as apostas?