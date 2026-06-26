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DEFINIDO!

França segue 100% e Senegal mantém esperança de avançar na Copa

Africanos e franceses venceram Iraque e Noruega, respectivamente

João Grassi
Por
Dembélé marcou três gols na vitória da França
Dembélé marcou três gols na vitória da França - Foto: MATTIA OZBOT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sem grandes surpresas, o Grupo I da Copa do Mundo 2026 foi encerrado nesta sexta-feira, 26. Favorita e atual vice-campeã, a França derrotou a Noruega por 4 a 1 e confirmou a liderança. No outro jogo da chave, Senegal venceu o Iraque e mantém viva a esperança de avançar para a fase 16-avos de final.

Atual melhor jogador do mundo, o francês Ousmane Dembélé anotou um hat-trick contra os noruegueses e fez história. O atacante do PSG fez três golaços e se tornou o terceiro jogador do Mundial a conseguir este feito em um único jogo, após Lionel Messi e Jonathan David. O outro gol foi marcado por Doué.

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Com isso, a seleção francesa encerra a primeira fase com nove pontos e 100% de aproveitamento. A equipe nórdica, por outro lado, ficou com seis pontos e terminou na vice-liderança do grupo.

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Senegal mantém esperança na vaga

Já Senegal conquistou sua primeira vitória na Copa. Os africanos golearam o Iraque por 5 a 0 e, no momento, estão entre os melhores terceiros colocados que se classificam para o mata-mata. Diarra, Ismaila Sarr, Pape Gueye (2x) e Ndiaye balançaram as redes.

Agora com dois gols positivos de saldo e três pontos marcados, a seleção senegalesa tem, até então, a quinta melhor campanha entre os terceiros de cada grupo.

Sengal 5x0 Iraque
Sengal 5x0 Iraque - Foto: COLE BURSTON / AFP

Grupo I da Copa do Mundo

  • França - classificada em 1º lugar
  • Noruega - classificada em 2º lugar
  • Senegal - possível classificada em 3º lugar
  • Iraque - eliminado
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