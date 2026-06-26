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COPA DO MUNDO

VÍDEO: Repórter é atropelada ao vivo durante transmissão da Copa do Mundo

Imagens mostram momento do atropelamento durante entrevista com torcedor

Luan Julião
Por
Emissora Vito TVO estava no local no momento da transmissão ao vivo
Emissora Vito TVO estava no local no momento da transmissão ao vivo - Foto: Reprodução/Vito TVO

A repórter equatoriana Kerlly Loor, da emissora Vito TVO, viveu um susto enquanto fazia uma entrada ao vivo em Guayaquil, na última quinta-feira, 25, durante a cobertura da vitória do Equador por 2 a 1 sobre a Alemanha.

No momento em que conversava com um torcedor e realizava uma passagem sobre o resultado da partida, a jornalista acabou sendo atingida por um carro que passava pelo local. As imagens mostram o instante em que o veículo a acerta enquanto ela ainda estava em entrevista.

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Mesmo com o impacto, a situação não aparentou ter causado ferimentos graves. Após o atropelamento, o próprio entrevistado ajudou Kerlly Loor a se levantar, e ela retomou a cobertura normalmente, seguindo com a pauta prevista.

O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e gerou uma série de comentários de internautas, que demonstraram surpresa com a cena. “Um absurdo! O motorista do carro não estava enxergando a repórter? As pessoas estão cada vez mais trogloditas!”, lamentou uma. “Mas é que em Guayaquil as pessoas não sabem dirigir e, além disso, as leis de bebidas alcoólicas não são tão severas como no Brasil”, apontou outro.

A situação envolvendo a jornalista da Vito TVO acabou viralizando online, especialmente por ter ocorrido durante uma transmissão ao vivo sobre a #CopadoMundo. Após a repercussão, Kerlly Loor chegou a se manifestar sobre o ocorrido.

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acidente carro copa do mundo jornalismo

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