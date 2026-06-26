VÍDEO: Repórter é atropelada ao vivo durante transmissão da Copa do Mundo

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A repórter equatoriana Kerlly Loor, da emissora Vito TVO, viveu um susto enquanto fazia uma entrada ao vivo em Guayaquil, na última quinta-feira, 25, durante a cobertura da vitória do Equador por 2 a 1 sobre a Alemanha.

No momento em que conversava com um torcedor e realizava uma passagem sobre o resultado da partida, a jornalista acabou sendo atingida por um carro que passava pelo local. As imagens mostram o instante em que o veículo a acerta enquanto ela ainda estava em entrevista.

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Repórter é atropelada ao vivo após vitória do Equador sobre a Alemanha pic.twitter.com/J1XHVOX9cK — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 26, 2026

Mesmo com o impacto, a situação não aparentou ter causado ferimentos graves. Após o atropelamento, o próprio entrevistado ajudou Kerlly Loor a se levantar, e ela retomou a cobertura normalmente, seguindo com a pauta prevista.

O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e gerou uma série de comentários de internautas, que demonstraram surpresa com a cena. “Um absurdo! O motorista do carro não estava enxergando a repórter? As pessoas estão cada vez mais trogloditas!”, lamentou uma. “Mas é que em Guayaquil as pessoas não sabem dirigir e, além disso, as leis de bebidas alcoólicas não são tão severas como no Brasil”, apontou outro.

A situação envolvendo a jornalista da Vito TVO acabou viralizando online, especialmente por ter ocorrido durante uma transmissão ao vivo sobre a #CopadoMundo. Após a repercussão, Kerlly Loor chegou a se manifestar sobre o ocorrido.