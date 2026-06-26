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COPA DO MUNDO

Titular da Seleção Brasileira recebe proposta de finalista da Champions League

Jogador de 28 anos tem sido um dos destaques da Amarelinha no Mundial

João Grassi
Por
| Atualizada em
Bruno Guimarães em momento de reza após vitória da Seleção Brasileira sobre a Escócia
Bruno Guimarães em momento de reza após vitória da Seleção Brasileira sobre a Escócia - Foto: CHANDAN KHANNA | AFP

Titular e destaque do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, o meio-campista Bruno Guimarães está na mira do Arsenal. O atual campeão inglês e finalista da Liga dos Campeões apresentou uma proposta de 55 milhões de libras (cerca de R$ 377 milhões) ao Newcastle United para contratar o jogador.

De acordo com o ge, a oferta inicial foi recusada, mas o clube londrino já indicou que deve fazer uma nova investida. Mesmo fora das competições europeias na próxima temporada,

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O Newcastle, por sua vez, não pretende facilitar a saída do brasileiro, que é capitão da equipe e referência para a torcida. Bruno tem contrato até junho 2028.

O Newcastle, controlado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, mantém postura firme nas negociações. Enquanto isso, Bruno Guimarães evita se envolver diretamente nas conversas para manter o foco no Mundial.

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Bruno Guimarães e Brasil na Copa do Mundo

Com três assistências na Copa, o camisa 8 é um dos destaques da Seleção Brasileira. O volante de 28 anos volta a campo na próxima segunda-feira, 29, às 14h (de Brasília), pela fase de 16-avos de final da competição.

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