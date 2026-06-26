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Craque do Japão exalta Neymar, mas projeta eliminar o Brasil na Copa

Japoneses prometem endurecer o jogo no mata-mata do Mundial

Lucas Vilas Boas
Por
Daizen Maeda, atacante do Japão
Daizen Maeda, atacante do Japão - Foto: Aric Becker / AFP

A vaga no mata-mata da Copa do Mundo reacendeu a confiança da seleção japonesa para o desafio contra o Brasil. Depois de garantir a classificação com o empate por 1 a 1 diante da Suécia, pela última rodada do Grupo F, os jogadores do Japão demonstraram acreditar que a equipe tem condições de surpreender a Seleção Brasileira no confronto eliminatório.

Um dos que adotou um discurso otimista foi o atacante Daizen Maeda. O jogador reconheceu a força do adversário, mas afirmou que o Japão precisa confiar no futebol que apresentou ao longo do ciclo até o Mundial.

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"Acho que será um jogo difícil, mas se jogarmos bem o nosso jogo, acho que podemos vencer o Brasil, então, antes de tudo, quero me recuperar bem e me preparar adequadamente. Como eu disse antes, se conseguirmos colocar em prática o que construímos até agora, sim, acho que podemos vencer. Então, antes de mais nada, quero me preparar bem", disse o jogador.

Antes da Copa, o Japão liderou com folga as Eliminatórias Asiáticas e acumulou apenas três derrotas nos últimos 30 compromissos, somando amistosos, classificatórias e jogos do Mundial. Entre esses resultados está uma vitória por 3 a 2 sobre o Brasil, em outubro de 2025, fator que alimenta ainda mais a esperança dos japoneses.

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Internamente, há quem veja o atual elenco como o mais preparado da história do país para buscar um feito inédito na competição. O experiente lateral Yuto Nagatomo, que disputa sua quinta Copa do Mundo, destacou o respeito pela equipe brasileira, mas reforçou que o Japão entrará em campo acreditando na classificação.

"O Neymar é um jogador de nível mundial. Precisamos ter muita atenção com ele, mas também com toda a seleção brasileira. Já enfrentei o Brasil antes e, sinceramente, acredito que nesta Copa eles vão mostrar o seu melhor futebol. Estou muito feliz por poder enfrentá-los estando 100% preparado", iniciou o atleta.

O Brasil é uma seleção muito forte, como sempre foi. Será um jogo muito difícil. Mas nós também temos uma boa equipe e precisamos entrar em campo acreditando que podemos vencer

Daizen Maeda - Atacante do Japão
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