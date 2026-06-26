Craque do Real Madrid brilha e Turquia vence EUA em despedida da Copa

Já classificados antes da bola rolar, os Estados Unidos entraram em campo apenas para confirmar a liderança do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. Mesmo derrotada por 3 a 2 pela Turquia, nesta quinta-feira, em Los Angeles, a seleção anfitriã terminou na primeira colocação da chave e avançou ao mata-mata, enquanto os europeus se despediram da competição com uma vitória dramática conquistada nos acréscimos.

O confronto foi movimentado e teve reviravoltas no placar. Os norte-americanos abriram vantagem logo no início com Trusty, mas a Turquia reagiu ainda na etapa inicial. Arda Güler deixou tudo igual e Orkun Kökçü virou o marcador antes do intervalo.

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Na volta para o segundo tempo, os donos da casa buscaram novamente o empate com Berhalter e pareciam encaminhar o confronto para a igualdade. No entanto, já aos 53 minutos da etapa final, Ayhan aproveitou a última oportunidade da partida para marcar o gol que garantiu o triunfo turco por 3 a 2.

Apesar do revés, a campanha dos Estados Unidos na fase de grupos foi suficiente para assegurar a liderança do Grupo D, com seis pontos conquistados. A equipe havia vencido Paraguai, por 4 a 1, e Austrália, por 2 a 0, nas duas primeiras rodadas. Agora, enfrentará a Bósnia na próxima fase da competição.

A Turquia, por sua vez, encerra sua participação no Mundial com três pontos. Depois das derrotas para Austrália e Paraguai nas rodadas iniciais, a seleção conquistou sua única vitória justamente na despedida, mas sem chances de classificação.

Güler entra para a história

Além do resultado, a partida marcou um feito importante para Arda Güler. Aos 21 anos, o meia do Real Madrid tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pela Turquia em Copas do Mundo.

O lance também entrou para a história da seleção por outro motivo: foi o primeiro gol turco na edição de 2026 do torneio. Considerado uma das principais promessas do futebol europeu, Güler terminou a competição como o grande destaque da equipe, apesar da eliminação ainda na fase de grupos.