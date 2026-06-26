Seleção Brasileira fatura valor milionário ao avançar na Copa do Mundo

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A reta final da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 também garante conquista financeira para as seleções que avançaram ao mata-mata. Os países classificados aos 16 avos de final já asseguraram uma premiação mínima de US$ 11 milhões (cerca de R$ 57 milhões), valor previsto pela FIFA para as equipes que terminarem entre a 17ª e a 32ª colocação do torneio.

A entidade máxima do futebol reservou um total de US$ 655 milhões (aproximadamente R$ 3,4 bilhões) em premiações para esta edição do Mundial. O montante representa um aumento de cerca de 50% em relação ao distribuído na Copa do Mundo anterior.

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A maior fatia ficará com a seleção campeã, que receberá US$ 50 milhões (cerca de R$ 259 milhões). O vice-campeão embolsará US$ 33 milhões, enquanto terceiro e quarto colocados terão direito a US$ 29 milhões e US$ 27 milhões, respectivamente.

Mesmo as equipes que não conseguiram ultrapassar a fase de grupos sairão da competição com uma recompensa financeira. As seleções eliminadas entre a 33ª e a 48ª posição receberão US$ 9 milhões (cerca de R$ 46 milhões) pela participação no torneio.

A definição dos classificados ao mata-mata será concluída neste sábado, com o encerramento da fase de grupos. As partidas eliminatórias começam no domingo. O primeiro confronto será entre África do Sul e Canadá, às 16h (de Brasília). Líder do Grupo C, o Brasil entra em campo na segunda-feira, às 14h, para enfrentar o segundo colocado do Grupo F.

Premiação da Copa do Mundo de 2026