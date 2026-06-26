COPA A TARDE
Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir aos jogos desta sexta-feira (26/06/2026)
Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta sexta, 26, na Copa do Mundo
A Copa do Mundo segue a todo vapor, com mais jogos da terceira rodada da fase de grupos nesta sexta-feira, 26, com Noruega x França, Senegal x Iraque, Cabo Verde x Arábia Saudita e Uruguai x Espanha sendo decididos ao longo do dia.
Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os quatro jogos desta sexta-feira, 26, na Copa do Mundo.
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Noruega x França (às 16h)
Grupo I: Noruega x França - Boston, nos EUA - 16h em Brasília e 15h no horário local
Onde assistir
- Globo (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Østigård e Bjørkan; Berge, Ødegaard e Thorstvedt; Nusa, Haaland e Schjelderup. Técnico: Ståle Solbakken.
França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Kanté e Rabiot; Dembélé, Mbappé e Barcola. Técnico: Guy Stéphan.
Desfalques
Noruega: Aron Dønnum (lesão muscular na panturrilha) e Hugo Vetlesen (lesão muscular)
França: Didier Deschamps (liberado da concentração por morte da mãe)
Senegal x Iraque (às 16h)
Grupo I: Senegal x Iraque - Toronto, no Canadá - 16h em Brasília e 15h no horário local
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Camara, I. Gueye e P. Gueye; Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw.
Iraque: Basil; Ali, Tahseen, Hashem e Doski; Ismail, Al-Ammari e Iqbal; Qasem, Al-Hamadi e Bayesh. Técnico: Graham Arnold.
Desfalques
Senegal: Édouard Mendy (lesão no joelho esquerdo)
Iraque: Aymen Hussein (lesão muscular)
Cabo Verde x Arábia Saudita (às 21h)
Grupo H: Cabo Verde x Arábia Saudita - Houston, nos EUA - 21h em Brasília e 19h no horário local
Onde assistir
- SporTV (televisão fechada)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney e Willy Semedo; Lenini, Jamiro Monteiro, Arcanjo, Garry Rodrigues e Ryan Mendes; Gilson Tavares. Técnico: Bubista.
Arábia Saudita: Mohammed Al Owais; Abdulelah Al Amri, Ali Lajami e Hassan Tambakti; Saud Abdulhamid, Al Juwayr, Nasser Al Dawsari, Salem Al-Dawsari, Abdullah Al Khaibari e Moteb Al Harbi; Firas Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.
Desfalques
Cabo Verde: Sem desfalques
Arábia Saudita: Sem desfalques
Uruguai x Espanha (às 21h)
Grupo H: Uruguai x Espanha - Guadalajara, no México - 21h em Brasília e 18h no horário local
Onde assistir
- Globo (televisão aberta)
- SBT (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Uruguai: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas e Agustín Canobbio. Técnico: Marcelo Bielsa.
Espanha: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal. Técnico: Luis de la Fuente.
Desfalques
Uruguai: Ronald Araújo (estiramento muscular na panturrilha) e Maximiliano Araújo (lesão muscular)
Espanha: Sem desfalques