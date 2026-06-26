Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir aos jogos desta sexta-feira (26/06/2026)

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COPA A TARDE

A Copa do Mundo segue a todo vapor, com mais jogos da terceira rodada da fase de grupos nesta sexta-feira, 26, com Noruega x França, Senegal x Iraque, Cabo Verde x Arábia Saudita e Uruguai x Espanha sendo decididos ao longo do dia.

Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os quatro jogos desta sexta-feira, 26, na Copa do Mundo.

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Noruega x França (às 16h)

Grupo I: Noruega x França - Boston, nos EUA - 16h em Brasília e 15h no horário local

Noruega classificada para o mata-mata da Copa do Mundo - Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Onde assistir

Globo (televisão aberta)

SporTV (televisão fechada)

Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Østigård e Bjørkan; Berge, Ødegaard e Thorstvedt; Nusa, Haaland e Schjelderup. Técnico: Ståle Solbakken.

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Kanté e Rabiot; Dembélé, Mbappé e Barcola. Técnico: Guy Stéphan.

Desfalques

Noruega: Aron Dønnum (lesão muscular na panturrilha) e Hugo Vetlesen (lesão muscular)

França: Didier Deschamps (liberado da concentração por morte da mãe)

Didier Deschamps, técnico da França - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Senegal x Iraque (às 16h)

Grupo I: Senegal x Iraque - Toronto, no Canadá - 16h em Brasília e 15h no horário local

Senegal na Copa do Mundo - Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Onde assistir

Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Camara, I. Gueye e P. Gueye; Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw.

Iraque: Basil; Ali, Tahseen, Hashem e Doski; Ismail, Al-Ammari e Iqbal; Qasem, Al-Hamadi e Bayesh. Técnico: Graham Arnold.

Desfalques

Senegal: Édouard Mendy (lesão no joelho esquerdo)

Iraque: Aymen Hussein (lesão muscular)

Cabo Verde x Arábia Saudita (às 21h)

Grupo H: Cabo Verde x Arábia Saudita - Houston, nos EUA - 21h em Brasília e 19h no horário local

Vozinha por Cabo Verde - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Onde assistir

SporTV (televisão fechada)

Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney e Willy Semedo; Lenini, Jamiro Monteiro, Arcanjo, Garry Rodrigues e Ryan Mendes; Gilson Tavares. Técnico: Bubista.

Arábia Saudita: Mohammed Al Owais; Abdulelah Al Amri, Ali Lajami e Hassan Tambakti; Saud Abdulhamid, Al Juwayr, Nasser Al Dawsari, Salem Al-Dawsari, Abdullah Al Khaibari e Moteb Al Harbi; Firas Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.

Desfalques

Cabo Verde: Sem desfalques

Arábia Saudita: Sem desfalques

Uruguai x Espanha (às 21h)

Grupo H: Uruguai x Espanha - Guadalajara, no México - 21h em Brasília e 18h no horário local

Lamine Yamal pela Espanha - Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Onde assistir

Globo (televisão aberta)

SBT (televisão aberta)

SporTV (televisão fechada)

Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Uruguai: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas e Agustín Canobbio. Técnico: Marcelo Bielsa.

Espanha: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal. Técnico: Luis de la Fuente.

Desfalques

Uruguai: Ronald Araújo (estiramento muscular na panturrilha) e Maximiliano Araújo (lesão muscular)

Espanha: Sem desfalques