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CazéTV anuncia mudança drástica após ser investigada pelo Ministério da Justiça

Três transmissões foram alvos de investigação

Gustavo Zambianco
Por
Casimiro Miiguel e CazéTV
Casimiro Miiguel e CazéTV - Foto: Divulgação

A CazéTV anunciou, nesta sexta-feira, 26, mudanças estruturais nas ações publicitárias de casas de apostas esportivas (bets) durante as transmissões dos jogos da Copa do Mundo de 2026.

A decisão da emissora digital ocorre após pressão do público e a abertura de uma investigação conduzida pelo Ministério da Justiça para apurar indícios de "publicidade abusiva".

Com a nova diretriz, os narradores e comentaristas do canal deixarão de citar e projetar odds (cotações de apostas) ao vivo no decorrer das partidas, prática que vinha sendo adotada de forma recorrente desde o início do torneio.

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Cenário de concorrência pelos direitos de transmissão

O debate em torno do modelo comercial surge em um momento de acirrada concorrência pela audiência do Mundial de 2026. A CazéTV destaca-se no cenário nacional como o único veículo de comunicação a deter os direitos de transmissão de todas as 104 partidas do torneio de forma gratuita.

O mercado de transmissão dos jogos na TV e no streaming divide-se da seguinte forma:

  • CazéTV: 104 jogos;
  • Globo e geTV: 57 jogos;
  • SBT em parceira com a N Sports: 32 jogos.

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Transição para o formato tradicional de publicidade

Em declaração ao portal Lance!, um porta-voz da emissora explicou que a empresa optou por mitigar os excessos operacionais sem descaracterizar a identidade do canal de streaming.

"Como parte desse processo, decidimos adotar, a partir de agora, um padrão mais específico e conservador para ativações de marcas de apostas. Na prática, as ativações desse segmento passarão a seguir um formato mais tradicional de publicidade, preservando a espontaneidade que marca o canal em todos os demais segmentos", informou.

Posicionamento oficial sobre a regulamentação do setor

"A CazéTV nasceu para fazer diferente.

Foi assim quando mudamos a forma de transmitir esporte. E também queremos fazer diferente quando o assunto é responsabilidade.

Sempre que entendermos que podemos evoluir, nós vamos evoluir. Sempre que houver espaço para aperfeiçoar o que fazemos, nós vamos aperfeiçoar. Porque esse é o compromisso da CazéTV com quem nos acompanha: transparência, responsabilidade e diálogo permanente.

A CazéTV sempre buscou construir uma forma próxima, espontânea e transparente de se relacionar com o público e com as marcas que viabilizam suas transmissões gratuitas. Esse modo CazéTV, mais informal e integrado à linguagem do canal, é parte importante da nossa identidade e da relação que construímos com nosso público.

O mercado de apostas esportivas no Brasil é recente e está em constante amadurecimento. Como parte desse processo, decidimos adotar, a partir de agora, um padrão mais específico e conservador para ativações de marcas de apostas.

Na prática, as ações desse segmento passarão a seguir um formato mais tradicional de publicidade, preservando a espontaneidade que caracteriza o canal em todos os demais segmentos.

Reforçamos que a veiculação de publicidade na CazéTV observa a legislação brasileira, as diretrizes do CONAR e as boas práticas do setor. Também trabalhamos exclusivamente com operadoras regularizadas pelo Ministério da Fazenda, em conformidade com a Lei 14.790/2023.

Seguiremos defendendo um modelo que permite transmitir grandes eventos esportivos gratuitamente ao público brasileiro, com responsabilidade, transparência e disposição permanente para ouvir, aprender e evoluir."

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Tags

Cazé TV copa do mundo ministério da justiça

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