Regra da Fifa: Saiba por que os EUA despontam como favoritos para a Copa de 2038

A atual edição da Copa do Mundo mal chegou na metade e os Estados Unidos, uma das sedes, já demonstrou interesse em sediar o Mundial de 2038, daqui a apenas 12 anos, e desponta como favorito por conta de uma regra da Fifa, a entidade máxima do futebol.

A Fifa ainda não definiu onde será disputada a Copa do Mundo de 2038. Em 2030, a Copa será organizada por Espanha, Portugal e Marrocos, com os jogos iniciais acontecendo na Argentina, Uruguai e Paraguai. Já em 2034. a Arábia Saudita será o país-sede.

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Assim, a Copa do Mundo de 2038 será a próxima que terá processo de licitação aberto pela Fifa, quando pode já ter uma ampliação no número de participantes de 48 para 64 seleções.

Jogo dos EUA na Copa do Mundo de 2026 - Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

"Quando você pensa que esta Copa do Mundo pode, em algum momento, se expandir para 64 equipes, acho que os Estados Unidos podem lidar com isso. Deixe-me garantir que passemos por esta Copa do Mundo em 19 de julho antes de apresentarmos nossa proposta para 2038 ou outras", disse Andrew Giuliani, diretor executivo da Casa Branca para a Copa, à "Press Association".

"Nossos estádios já estão prontos. Então, para os EUA, em comparação com outros países-sede, onde os custos chegam a dezenas e dezenas de bilhões de dólares, para nós o gasto foi de apenas alguns bilhões",acrescentou.

Os Estados Unidos sediam a edição atual da Copa do Mundo junto com México e Canadá, mas com a maioria dos jogos. O país também foi palco da Copa do Mundo de 1994.

Alternância pode levar Copa para os EUA

A Fifa tem como regra um rodízio de continentes para a disputa da Copa do Mundo, o que pode levar a Copa para os Estados Unidos em 2038.

A diretriz da FIFA impede que uma confederação organize o torneio por dois ciclos consecutivos após tê-lo recebido. Com o calendário das próximas edições já fechado, quase todo o mapa-múndi do futebol fica bloqueado.

Em 2026, a Copa do Mundo tem como sede EUA, México e Canadá, o que bloqueia a Concacaf para as edições de 2030 e 2034.

Em 2030, a Copa do Mundo terá como sedes Espanha, Portugal e Marrocos (com jogos comemorativos no Uruguai, Argentina e Paraguai). Com isso, as confederações da Europa (UEFA), África (CAF) e América do Sul (Conmebol) ficam foram da disputa de 2034 e 2038.

Já a Copa do Mundo de 2038 acontecerá na Arábia Saudita, o que resulta no bloqueio da Confederação Asiática (AFC) para os anos de 2038 e 2042.

Assim, as confederações da Ásia, África, Europa e América do Sul estarão bloqueadas da Copa do Mundo de 2038. As únicas regiões autorizadas a enviar candidaturas serão a Concacaf e a OFC (Oceania). Em um cenário com 64 seleções, o EUA se destaca como candidato mais forte a receber novamente o Mundial.