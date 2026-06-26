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Adversário do Brasil, Japão é a maior vítima de Neymar pela Seleção

Neymar marcou nove gols em apenas cinco jogos contra os japoneses

Téo Mazzoni
Por
Camisa 10 da Seleção Brasileira tem média de 1,8 gol por partida diante do Japão, próximo rival do Brasil no Mundial.
Camisa 10 da Seleção Brasileira tem média de 1,8 gol por partida diante do Japão, próximo rival do Brasil no Mundial. - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Seleção Brasileira vai enfrentar o Japão na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 e quem certamente deve ter esboçado ao menos um pequeno sorriso com a definição do confronto é o craque Neymar Jr. A seleção japonesa é a maior vítima do camisa 10 com a camisa do Brasil.

Dos 79 gols marcados por Neymar pela Seleção Brasileira, nove foram contra o Japão. A marca foi alcançada em apenas cinco partidas entre as equipes, o que confere ao craque brasileiro uma média de 1,8 gol por jogo diante dos japoneses.

Foram quatro amistosos e uma partida pela Copa das Confederações de 2013, disputada no Brasil. Neymar marcou dois gols em 2012, um em 2013, quatro em 2014, um em 2017 e o mais recente em 2022, em amistoso antes da Copa do Mundo daquele ano.

Maiores vítimas de Neymar pela Seleção Brasileira

  • 9 - Japão
  • 6 - Peru
  • 5 - Estados Unidos e Bolívia
  • 4 - Colômbia, Coreia do Sul, Croácia e Equador
  • 3 - África do Sul, Argentina, China e Uruguai
  • 2 - Camarões, Chile, Costa Rica, Escócia, México, Paraguai e Turquia
  • 1 - Alemanha, Austrália, Áustria, El Salvador, Espanha, França, Iraque, Itália, Panamá, Portugal, Tunísia e Venezuela


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Brasil x Japão


A Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, em duelo que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

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Retorno de Neymar


Na última quarta-feira, 24, quando o Brasil garantiu vaga na fase de 16-avos de final do Mundial ao vencer a Escócia por 3 a 0, Neymar Jr. voltou a atuar pela Seleção Brasileira após quase três anos afastado. O camisa 10 disputa sua quarta Copa do Mundo em 2026.

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Tags

brasil na copa copa do mundo neymar seleção brasileira

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