Adversário do Brasil, Japão é a maior vítima de Neymar pela Seleção

A Seleção Brasileira vai enfrentar o Japão na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 e quem certamente deve ter esboçado ao menos um pequeno sorriso com a definição do confronto é o craque Neymar Jr. A seleção japonesa é a maior vítima do camisa 10 com a camisa do Brasil.



Dos 79 gols marcados por Neymar pela Seleção Brasileira, nove foram contra o Japão. A marca foi alcançada em apenas cinco partidas entre as equipes, o que confere ao craque brasileiro uma média de 1,8 gol por jogo diante dos japoneses.



Foram quatro amistosos e uma partida pela Copa das Confederações de 2013, disputada no Brasil. Neymar marcou dois gols em 2012, um em 2013, quatro em 2014, um em 2017 e o mais recente em 2022, em amistoso antes da Copa do Mundo daquele ano.





Maiores vítimas de Neymar pela Seleção Brasileira

9 - Japão

6 - Peru

5 - Estados Unidos e Bolívia

4 - Colômbia, Coreia do Sul, Croácia e Equador

3 - África do Sul, Argentina, China e Uruguai

2 - Camarões, Chile, Costa Rica, Escócia, México, Paraguai e Turquia

1 - Alemanha, Austrália, Áustria, El Salvador, Espanha, França, Iraque, Itália, Panamá, Portugal, Tunísia e Venezuela







Brasil x Japão



A Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, em duelo que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.





Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Retorno de Neymar



Na última quarta-feira, 24, quando o Brasil garantiu vaga na fase de 16-avos de final do Mundial ao vencer a Escócia por 3 a 0, Neymar Jr. voltou a atuar pela Seleção Brasileira após quase três anos afastado. O camisa 10 disputa sua quarta Copa do Mundo em 2026.