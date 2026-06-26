COPA DO MUNDO
Adversário do Brasil, Japão é a maior vítima de Neymar pela Seleção
Neymar marcou nove gols em apenas cinco jogos contra os japoneses
A Seleção Brasileira vai enfrentar o Japão na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 e quem certamente deve ter esboçado ao menos um pequeno sorriso com a definição do confronto é o craque Neymar Jr. A seleção japonesa é a maior vítima do camisa 10 com a camisa do Brasil.
Dos 79 gols marcados por Neymar pela Seleção Brasileira, nove foram contra o Japão. A marca foi alcançada em apenas cinco partidas entre as equipes, o que confere ao craque brasileiro uma média de 1,8 gol por jogo diante dos japoneses.
Foram quatro amistosos e uma partida pela Copa das Confederações de 2013, disputada no Brasil. Neymar marcou dois gols em 2012, um em 2013, quatro em 2014, um em 2017 e o mais recente em 2022, em amistoso antes da Copa do Mundo daquele ano.
Maiores vítimas de Neymar pela Seleção Brasileira
- 9 - Japão
- 6 - Peru
- 5 - Estados Unidos e Bolívia
- 4 - Colômbia, Coreia do Sul, Croácia e Equador
- 3 - África do Sul, Argentina, China e Uruguai
- 2 - Camarões, Chile, Costa Rica, Escócia, México, Paraguai e Turquia
- 1 - Alemanha, Austrália, Áustria, El Salvador, Espanha, França, Iraque, Itália, Panamá, Portugal, Tunísia e Venezuela
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Retorno de Neymar
Na última quarta-feira, 24, quando o Brasil garantiu vaga na fase de 16-avos de final do Mundial ao vencer a Escócia por 3 a 0, Neymar Jr. voltou a atuar pela Seleção Brasileira após quase três anos afastado. O camisa 10 disputa sua quarta Copa do Mundo em 2026.