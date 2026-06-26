Além do Brasil, veja os duelos já definidos no mata-mata da Copa

A Seleção Brasileira conheceu, nesta quinta-feira, 25, seu adversário no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Trata-se do Japão, que terminou na segunda colocação do Grupo F. Mas, além do Brasil, quais são os outros confrontos já definidos dos 16-avos de final do Mundial?



Após os resultados dos Grupos D, E e F, outros dois confrontos da primeira fase eliminatória foram definidos. A Holanda, que terminou na liderança da chave do Japão e poderia ter cruzado o caminho da Amarelinha, vai enfrentar o Marrocos, segundo colocado do Grupo C. Já os anfitriões Estados Unidos, líderes do Grupo D, terão pela frente a Bósnia e Herzegovina, uma das melhores terceiras colocadas da Copa do Mundo.

Além disso, antes mesmo da definição de três desses confrontos nesta quinta-feira, o duelo entre África do Sul e Canadá já estava confirmado desde o encerramento dos jogos da última quarta-feira, 24.





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Veja os duelos já definidos:

28 de junho, às 16h: África do Sul x Canadá

29 de junho, às 14h: Brasil x Japão

29 de junho, às 22h: Holanda x Marrocos

1º de julho, às 21h: Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina





Além disso, outras 11 seleções já garantiram vaga nos 16-avos de final do Mundial, mas ainda aguardam a definição de seus adversários. São elas: Alemanha, Argentina, Austrália, Colômbia, Costa do Marfim, Equador, França, México, Noruega, Suécia e Suíça.



Os confrontos válidos pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo de 2026 começam a ser disputados neste domingo, 28, com o duelo entre África do Sul e Canadá, às 16h. A Seleção Brasileira entra em campo na segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.