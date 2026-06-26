Guru que acertou últimos campeões diz que Brasil vai ser eliminado pelo Japão

A ansiedade para saber o final da história da Copa do Mundo de 2026 é gigantesca - e há quem diga que já tem certeza. Parte da previsão de Joachim Klement, "guru" alemão, para o caminho do Brasil na Copa, já se confirmou.

O economista alemão, que ganhou fama por acertar os campeões das últimas três edições do Mundial, havia projetado que a Seleção Brasileira terminaria na liderança do Grupo C e enfrentaria o Japão logo no primeiro mata-mata, justamente o que aconteceu.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Agora, resta saber se a parte mais dura da previsão também vai se concretizar. Para Klement, o Brasil será eliminado justamente pelos japoneses, nos 16 avos de final da Copa. O duelo está marcado para a próxima segunda-feira, 29, às 14h, com transmissão da CazéTV no YouTube.

Em entrevista à ESPN antes da definição do chaveamento, o economista já apontava esse cenário como provável. "A boa notícia é que o Brasil é favorito para vencer seu grupo. Tem uma chave relativamente fácil e provavelmente terminará em primeiro", disse.

"Agora, isso significa que enfrentará o segundo colocado do grupo que tem Holanda e Japão. E eu acho que vai ser o Japão", afirmou Klement na ocasião.

Japão como ameaça

O economista também explicou por que vê o Japão como um adversário perigoso para a Seleção Brasileira. Segundo ele, a equipe asiática é mais forte do que costuma ser percebida pelo público e tem equilíbrio coletivo como principal característica.

"O Japão é um azarão. É uma equipe muito melhor do que muitas pessoas imaginam. É um time equilibrado, forte em todas as posições, sem superestrelas. Mas, como o Brasil aprendeu em um amistoso no ano passado, os japoneses sabem vencer grandes seleções", disse.

Previsões também tiveram erros

Apesar de ter acertado o cenário envolvendo Brasil e Japão, o modelo de Klement não passou ileso pela fase de grupos. Algumas projeções feitas pelo economista já ficaram pelo caminho.

No Grupo A, por exemplo, o estudo apontava Coreia do Sul e República Tcheca como classificados, mas quem avançou foram México e África do Sul. No Grupo B, o Catar aparecia como segundo colocado, porém acabou eliminado sem vencer nenhuma partida.

A Turquia também contrariou a previsão: indicada para terminar em segundo lugar no Grupo D, a seleção foi eliminada antes mesmo da última rodada. Já no Grupo E, o Equador era apontado como vice-líder da chave, mas precisou vencer a Alemanha para avançar apenas entre os melhores terceiros colocados.

Senegal fora e Grupo H ainda indefinido

Outra projeção frustrada ocorreu no Grupo I. Klement apostava na classificação de Senegal, mas quem garantiu vaga ao lado da França foi a Noruega.

No Grupo H, o modelo indicava Espanha e Uruguai nas duas primeiras posições, mas o cenário ainda corre risco de não se confirmar. Cabo Verde e Arábia Saudita seguem com chances de classificação e podem alterar a previsão inicial do economista.

Histórico sustenta fama de "guru"

Klement ganhou notoriedade por ter acertado os campeões das últimas três Copas do Mundo, apontando corretamente Alemanha, França e Argentina como vencedoras das edições anteriores.

Para 2026, a principal aposta do economista é a Holanda como campeã inédita. A previsão continua viva e é acompanhada com atenção justamente pelo histórico recente de acertos.