COPA DO MUNDO
Guru que acertou últimos campeões diz que Brasil vai ser eliminado pelo Japão
Economista ganhou fama por acertar os campeões das últimas três edições da Copa do Mundo
A ansiedade para saber o final da história da Copa do Mundo de 2026 é gigantesca - e há quem diga que já tem certeza. Parte da previsão de Joachim Klement, "guru" alemão, para o caminho do Brasil na Copa, já se confirmou.
O economista alemão, que ganhou fama por acertar os campeões das últimas três edições do Mundial, havia projetado que a Seleção Brasileira terminaria na liderança do Grupo C e enfrentaria o Japão logo no primeiro mata-mata, justamente o que aconteceu.
Agora, resta saber se a parte mais dura da previsão também vai se concretizar. Para Klement, o Brasil será eliminado justamente pelos japoneses, nos 16 avos de final da Copa. O duelo está marcado para a próxima segunda-feira, 29, às 14h, com transmissão da CazéTV no YouTube.
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Em entrevista à ESPN antes da definição do chaveamento, o economista já apontava esse cenário como provável. "A boa notícia é que o Brasil é favorito para vencer seu grupo. Tem uma chave relativamente fácil e provavelmente terminará em primeiro", disse.
"Agora, isso significa que enfrentará o segundo colocado do grupo que tem Holanda e Japão. E eu acho que vai ser o Japão", afirmou Klement na ocasião.
Japão como ameaça
O economista também explicou por que vê o Japão como um adversário perigoso para a Seleção Brasileira. Segundo ele, a equipe asiática é mais forte do que costuma ser percebida pelo público e tem equilíbrio coletivo como principal característica.
"O Japão é um azarão. É uma equipe muito melhor do que muitas pessoas imaginam. É um time equilibrado, forte em todas as posições, sem superestrelas. Mas, como o Brasil aprendeu em um amistoso no ano passado, os japoneses sabem vencer grandes seleções", disse.
Previsões também tiveram erros
Apesar de ter acertado o cenário envolvendo Brasil e Japão, o modelo de Klement não passou ileso pela fase de grupos. Algumas projeções feitas pelo economista já ficaram pelo caminho.
No Grupo A, por exemplo, o estudo apontava Coreia do Sul e República Tcheca como classificados, mas quem avançou foram México e África do Sul. No Grupo B, o Catar aparecia como segundo colocado, porém acabou eliminado sem vencer nenhuma partida.
A Turquia também contrariou a previsão: indicada para terminar em segundo lugar no Grupo D, a seleção foi eliminada antes mesmo da última rodada. Já no Grupo E, o Equador era apontado como vice-líder da chave, mas precisou vencer a Alemanha para avançar apenas entre os melhores terceiros colocados.
Senegal fora e Grupo H ainda indefinido
Outra projeção frustrada ocorreu no Grupo I. Klement apostava na classificação de Senegal, mas quem garantiu vaga ao lado da França foi a Noruega.
No Grupo H, o modelo indicava Espanha e Uruguai nas duas primeiras posições, mas o cenário ainda corre risco de não se confirmar. Cabo Verde e Arábia Saudita seguem com chances de classificação e podem alterar a previsão inicial do economista.
Histórico sustenta fama de "guru"
Klement ganhou notoriedade por ter acertado os campeões das últimas três Copas do Mundo, apontando corretamente Alemanha, França e Argentina como vencedoras das edições anteriores.
Para 2026, a principal aposta do economista é a Holanda como campeã inédita. A previsão continua viva e é acompanhada com atenção justamente pelo histórico recente de acertos.