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COPA DO MUNDO

Brasil X Japão terá transmissão em Salvador com show de Léo Foguete

Evento também contará com apresentações de Guga Meyra e Pedro Gabriel

Luiza Nascimento
Por
Léo Foguete durante o Festival Virada Salvador 2026
Léo Foguete durante o Festival Virada Salvador 2026 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O adversário do Brasil pelo primeiro jogo da fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 foi definido nesta quinta-feira, 25: o Japão. A partida, que acontece na próxima segunda, 29, será transmitida pela festa Ginga Salvador, com shows de Léo Foguete, Guga Meyra e Pedro Gabriel.

O evento acontece no estacionamento do Shopping da Bahia e terá os portões serão abertos às 12h. Logo após o jogo, que começa às 14h, o público acompanha uma sequência de shows, começando com Pedro Gabriel.

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Em seguida, sobe ao palco Léo Foguete, que chega à arena embalado pelo sucesso de “Golaço”, música lançada recentemente em parceria com Ronaldinho Gaúcho e inspirada no clima da Copa do Mundo. O encerramento da noite será com Guga Meyra.

Os ingressos para estão disponíveis através deste link. Nos dias em que o Brasil não estiver em campo, o acesso é gratuito para quem quiser acompanhar outras partidas do Mundial.

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Ginga Salvador

O espaço reúne lounges, áreas de convivência e ambiente de relaxamento. O público pode aproveitar ainda as opções gastronômicas da arena. Entre os restaurantes presentes estão Baiano Churrasqueiro, Carvão Hambúrguer e Pizza Supreme, além da Vinhos Casa Dez.

A programação segue até o dia 19 de julho, unindo futebol e entretenimento em uma agenda especial durante a competição. Caso a Seleção Brasileira avance no mata-mata, a arena continuará recebendo atrações de destaque. Entre os nomes já confirmados para os próximos eventos estão Xanddy, Matuê e Banda Eva.

As atrações estão sujeitas a mudanças em caso do não avanço do Brasil para a fase final, com exceção do Matuê.

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brasil copa do mundo Léo Foguete

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