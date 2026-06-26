Presidente decreta feriado no Equador após classificação na Copa

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A classificação do Equador, com a vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha, na quinta-feira, 25, para a segunda fase da Copa do Mundo fez o presidente Daniel Noboa decretar feriado no país nesta sexta-feira, 26

Em suas redes sociais, Noboa agradeceu a entrega dos jogadores e do técnico Sebastián Beccacece.

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“Obrigado aos jogadores e ao técnico que, apesar das críticas, dos insultos e dos maus momentos que passaram, conseguiram se recuperar e trazer esta imensa alegria para o país inteiro. Amanhã é feriado! Viva o Equador”, escreveu o presidente.

Classificação histórica

Em quatro participações, o Equador nunca passou do quarto jogo da Copa do Mundo. Até 2022, isso significava as oitavas de final.

A única vez que a seleção chegou ao mata-mata foi em 2006, quando caiu para a Inglaterra nas oitavas.

Dessa vez, porém, com 48 seleções, para passar da quarta partida do Mundial é preciso “apenas” chegar às oitavas.

Com quatro pontos, o Equador passará como um dos melhores terceiros colocados. A Alemanha, com seis pontos, e a Costa do Marfim, também com seis, também avançaram no mata-mata pelo Grupo E.