Vini Jr supera Ronaldo e Tostão em recorde na Copa do Mundo

Por muito tempo, o Brasil pediu por um grande momento de Vinicius Júnior na Seleção Brasileira - e ele chegou. Com os dois gols marcados contra a Escócia, na última quarta-feira, 24, o camisa 7 chegou a oito participações diretas em gols em sete partidas de Copa do Mundo, somando as edições de 2022 e 2026.

O número coloca Vini à frente de nomes históricos como Ronaldo Fenômeno e Tostão na média de participações por jogo. O atacante do Real Madrid tem média de 1,14 participação direta por partida em Copas, e Ronaldo e Tostão aparecem logo atrás, com média de uma participação por jogo.

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Com isso, Vini Jr ocupa a quarta posição no ranking de eficiência entre jogadores brasileiros em Mundiais, atrás apenas de Leônidas da Silva, Ademir Menezes e Pelé.

Artilheiro do Brasil na Copa

Vini Jr é o artilheiro do Brasil nesta Copa do Mundo, com quatro gols. O atacante marcou uma vez contra Marrocos, uma no triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti e duas vezes diante da Escócia.

Além dos gols, Vini também soma participações construídas a partir de assistências e jogadas decisivas desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ao todo, são oito contribuições diretas em sete jogos disputados pela Seleção em Mundiais.

Ronaldo e Tostão ficam para trás

Antes dos gols contra a Escócia, Vini Jr estava empatado com Ronaldo Fenômeno e Tostão em média de participações diretas por partida. Com a nova atuação decisiva, se isolou à frente dos dois.

Ronaldo Fenômeno pelo Brasil - Foto: Reprodução I CBF

Ronaldo disputou quatro Copas do Mundo, entre 1994 e 2006, e foi protagonista do pentacampeonato em 2002, quando terminou como artilheiro do torneio. Tostão, por sua vez, foi peça fundamental da Seleção de 1970, campeã mundial no México.

Como o levantamento foi feito

Para chegar ao ranking, o levantamento do Bolavip consultou a plataforma de dados Opta e considerou os 20 jogadores com mais gols pelo Brasil em Copas do Mundo, além dos 20 com mais assistências da Seleção em Mundiais.

A partir disso, foram somadas as participações diretas em gols e dividido o total pelo número de partidas disputadas por cada atleta. O resultado indicou a média de impacto ofensivo por jogo.

Esse tipo de recorte favorece jogadores que conseguiram produzir gols e assistências em poucos jogos, mas também ajuda a medir eficiência em competições curtas, como a Copa do Mundo.

Top-3 tem ressalva histórica

O topo da lista é ocupado por jogadores de gerações anteriores, mas há uma ressalva importante. As estatísticas de assistências só passaram a ser registradas com maior precisão a partir da Copa do Mundo de 1966. Por isso, os números de atletas que jogaram antes desse período podem estar subdimensionados.

Leônidas da Silva lidera o ranking com média de 1,6 participação direta por jogo. Ele marcou oito gols em cinco partidas nas Copas de 1934 e 1938, mas não há registro completo de suas assistências.

Leônidas da Silva pelo Brasil - Foto: Reprodução I CBF

Em segundo aparece Ademir Menezes, com média de 1,5. O atacante marcou nove gols em seis jogos na Copa de 1950, mas também não há precisão sobre quantos passes para gol deu naquela campanha.

Pelé fecha o top-3, com média conhecida de 1,28 participação direta por partida. O Rei soma, até onde se sabe, 18 participações diretas em 14 jogos de Copa. No entanto, esse número pode ser ainda maior, já que há gols do Brasil em que Pelé estava em campo e poderia ter participado com assistência não registrada oficialmente.

Pelé pelo Brasil - Foto: Reprodução I CBF

Lista de participações diretas por jogo