Assistente de pedreiro, feirante e agora na Copa: a trajetória de Igor Thiago

Antes de se tornar artilheiro na Premier League, enfrentar alguns dos melhores zagueiros do mundo e vestir a camisa da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, Igor Thiago precisou vencer obstáculos que iam muito além do futebol.

A história do atacante do Brentford é marcada por perdas, trabalhos pesados, rejeições em peneiras e uma insistência que o levou do Gama, no Distrito Federal, ao maior palco do esporte.

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Nascido em uma família humilde, Igor viu a vida mudar ainda na adolescência, quando perdeu o pai aos 13 anos. A partir daquele momento, o sonho de ser jogador passou a dividir espaço com uma necessidade urgente e comum a muitos jogadores de elite - ajudar no sustento de casa.

Foi assim que, ainda muito jovem, trabalhou como servente de pedreiro, carregando massa, tijolos e sacos de cimento em obras. Também foi feirante, distribuiu panfletos de supermercado e acumulou diferentes funções para complementar a renda da família, sem nunca deixar de lado o sonho de viver do futebol.

Entrada no futebol profissional

Antes de encontrar uma oportunidade real, Igor Thiago passou por sucessivas reprovações em peneiras, até que a chance veio nas categorias de base do Verê, no Paraná.

Longe de casa, o atacante começou a chamar atenção e abriu caminho para chegar ao Cruzeiro e, no clube mineiro, foi lançado entre os profissionais em um dos períodos mais turbulentos da história da equipe.

Igor Thiago pelo Cruzeiro - Foto: Reprodução I Cruzeiro

Mesmo sem conseguir se firmar de forma definitiva em Belo Horizonte, Igor deu ali um passo importante. A passagem pelo Cruzeiro o colocou no radar do mercado internacional e, em 2022, ele foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária.

Ascensão na Europa

Na Bulgária, Igor Thiago encontrou espaço para evoluir. Com força física, presença de área, leitura de jogo e eficiência nas finalizações, o atacante começou a construir uma nova fase da carreira.

O desempenho no Ludogorets o levou ao Club Brugge, da Bélgica, onde viveu sua primeira grande explosão como goleador. Na temporada 2023/24, marcou 26 gols em 40 partidas e despertou o interesse de clubes das principais ligas europeias.

Igor Thiago pelo Club Brugge - Foto: Reprodução I Club Brugge

A resposta veio em 2024, quando o Brentford apostou no brasileiro para disputar a Premier League. A adaptação à Inglaterra também teve dificuldades, incluindo lesões no início da passagem, mas Igor voltou a mostrar a mesma capacidade de reação que marcou sua vida fora dos gramados.

Temporada dos sonhos

Na temporada 2025/26, finalmente, Igor Thiago se consolidou como um dos principais atacantes do futebol europeu. Com 22 gols no Campeonato Inglês, terminou como vice-artilheiro da Premier League, atrás apenas de Erling Haaland.

Assim, ele se tornou o jogador do Brasil com mais gols em uma única edição da Premier League, superando marcas históricas de nomes como Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Gabriel Martinelli.

Igor Thiago pelo Brentford - Foto: Reprodução I Brentford

Foi justamente essa temporada a responsável por transformar um atacante ainda pouco conhecido por parte do público brasileiro em uma das grandes histórias do futebol nacional no ano, e a eficiência no Brentford chamou atenção da comissão técnica da Seleção.

Copa do Mundo

Igor foi chamado inicialmente para amistosos preparatórios da Seleção Brasileira e aproveitou a chance. Com dois gols vestindo a camisa amarelinha, convenceu a comissão técnica e garantiu lugar na lista final para disputar sua primeira Copa do Mundo.

No maior palco do futebol, Igor Thiago carrega a memória das dificuldades enfrentadas, da perda do pai, dos empregos na juventude, das peneiras frustradas e da família que sustentou o sonho quando ele ainda parecia distante.

Agora, diante do mundo, o atacante vive o capítulo mais grandioso de sua carreira, jogando a Copa do Mundo como uma confirmação de que uma história escrita com coragem, sacrifício e determinação também pode chegar ao topo da seleção mais campeã da história.