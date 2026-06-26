Jogadores do Brasil ganham R$ 21 milhões após classificação ao mata-mata da Copa

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A classificação do Brasil para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026 manteve vivo o sonho da Seleção Brasileira, e também aumentou a premiação destinada aos seus jogadores.

Com a passagem de fase, os jogadores já asseguraram pelo menos R$ 21 milhões para dividir entre si, de acordo com o modelo de bonificação estabelecido com a CBF.

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O valor corresponde à fatia que será repassada ao grupo caso o Brasil seja eliminado já no primeiro mata-mata. A quantia pode crescer nas fases seguintes, conforme a Seleção avance na competição.

A premiação faz parte do acordo entre a CBF e os atletas convocados para o Mundial, em que a delegação tem direito a uma parte do valor pago pela Fifa à entidade de acordo com a campanha da equipe.

Como funciona a divisão

A Fifa paga premiações progressivas às seleções conforme o desempenho na Copa do Mundo. Quanto mais longe uma equipe chega, maior é o valor recebido pela federação nacional.

No caso brasileiro, a CBF divide parte dessa quantia com os jogadores da Seleção. Se o Brasil cair no primeiro mata-mata, a delegação ficará com pouco mais de 50% do valor de US$ 11 milhões previsto para essa fase da competição.

Com a conversão para reais, a fatia já garantida aos atletas chega a pelo menos R$ 21 milhões. O montante será dividido entre os jogadores, seguindo os critérios definidos internamente no acordo de premiação.

Brasil no mata-mata

A Seleção Brasileira avançou após campanha na fase de grupos e agora inicia a etapa decisiva da Copa. A partir do mata-mata, qualquer derrota elimina a equipe da competição.

A primeira partida decisiva será na próxima segunda-feira, 29, às 14h, contra o Japão, pela rodada de 16 avos da Copa do Mundo.