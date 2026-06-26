Saiba novidades sobre o futuro de Neymar e chance de jogar na MLS

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O craque Neymar Júnior, do Santos e da Seleção Brasileira, abriu mão das negociações com o FC Cincinnati. O clube estadunidense queria contratar o meia-atacante a partir de 2027. A informação foi publicada pelo site 'The Athletic', do jornal 'The New York Times'.

Segundo a reportagem, Neymar teria se incomodado com a lentidão no andamento de uma possível transferência e que o Cincinnati nunca teria de fato enviado uma proposta oficial. Neymar, inclusive, ainda está aberto a jogar na MLS por outro clube.

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Neymar tem contrato com o Santos até o fim de 2026 e pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de 30 de junho. No início do ano, o camisa 10 disse em entrevista que existe até a possibilidade de se aposentar dos gramados no ano que vem.

Em abril, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse desconhecer o interesse do Cincinnati em Neymar. O dirigente reforçou que o desejo do clube é que o atleta de 34 anos cumpra seu contrato até o fim.

Nos últimos anos, os clubes da liga norte-americana tem investido na contratações de jogadores renomados, como o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez, ambos no Inter Miami, clube que recentemente acertou com o brasileiro Casemiro.

Neymar na temporada 2026

Após mais de 980 dias, o jogador voltou a defender a Seleção Brasileira justamente na fase de grupos da Copa do Mundo, na última quarta-feira, 24, ao sair do banco de reservas na vitória de 3 a 0 sobre a Escócia.

Pelo Peixe, Neymar disputou 15 partidas em 2026, marcando seis gols e distribuindo quatro assistências.

