COPA DO MUNDO
Além de Cabo Verde, veja seleções que se classificaram sem vencer na fase de grupos da Copa
Seleção garantiu a vaga para os 16-avos de final e vai enfrentar a Argentina
A seleção de Cabo Verde completou um feito histórico na última sexta-feira, 26, após garantir a vaga para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, depois de empatar por 0 a 0 com a Arábia Saudita. O ponto curioso dessa campanha é que a seleção africana avançou de fase sem vencer nenhuma partida.
Tal feito, conquistado pela equipe africana é tão histórico que não acontecia há 28 anos. Avançando de fase após três empates consecutivos, Cabo Verde ficou na frente do Uruguai e da Arábia Saudita, sendo superada somente pela Espanha.
A seleção africana repetiu um marco que não acontecia desde a Copa do Mundo de 1998, quando, na edição, o Chile passou da primeira fase com três empates:
- 1 a 1 contra a Áustria;
- 1 a 1 contra Camarões;
- 2 a 2 contra a Itália.
Vale ressaltar que essa foi a primeira edição do torneio com 32 equipes.
O feito é ainda mais histórico quando se leva em conta que esse é o primeiro Mundial que Cabo Verde disputa e se tornou o menor país, em termos de população, a se classificar para a próxima fase – o país possui cerca de 500 mil habitantes.
Além disso, os africanos são a terceira menor nação em quesitos de população a disputar o mundial, sendo superada por Curaçao, com pouco mais de 180 mil habitantes e a Islândia, que tem uma população estimada de 400 mil pessoas.
Para o técnico Bubista, a seleção cabo-verdiana serve de exemplo para outras pequenas nações sonharem.
"Somos um exemplo. Os pequenos também podem chegar a conseguir objetivos grandes, desde que tenham foco, tenham determinação, que trabalhem com organização. Demonstramos que nada é impossível", contou o treinador em entrevista de imprensa.
Próximos passos de Cabo Verde
A Copa do Mundo vai ser mais complicada para Cabo Verde nos 16-avos de final, já que a seleção africana vai enfrentar a Argentina, os atuais campeões mundiais.
A partida será disputada na próxima sexta-feira, 3, às 19h, em Miami.
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Veja outras seleções que avançaram de fase sem vencer
Além do já citado Chile em 1998 e de Cabo Verde, que conseguiu o feito histórico em 2026, outras cinco seleções avançaram de fase sem vencer um jogo.
Irlanda e Holanda em 1990
Durante a Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália, um feito ainda mais improvável aconteceu, duas equipes, a Irlanda e a Holanda empataram todos os jogos de suas campanhas e ficaram rigorosamente empatadas.
Com isso, a decisão de quem ficaria nas 2ª e 3ª posições foi definida por um sorteio, que acabou com Irlanda na segunda posição e Holanda logo em seguida.
Como os melhores terceiros colocados avançam nessa edição, os holandeses também passaram de fase.
Veja as campanhas de Irlanda e Holanda
Irlanda
- Irlanda 1 × 1 Inglaterra;
- Irlanda 0 × 0 Egito;
- Irlanda 1 × 1 Holanda.
Holanda
- Holanda 1 × 1 Egito;
- Holanda 0 × 0 Inglaterra;
- Holanda 1 × 1 Irlanda.
Bulgária e Uruguai em 1986
Durante a Copa do Mundo do México em 1986 outras duas seleções conseguiram avançar de fase sem vencer uma partida sequer, a Bulgária e o Uruguai, porém os cenários foram diferentes.
A Bulgária avançou de fase como uma das melhores segundos colocados, somando apenas dois pontos, com dois empates e uma derrota, sendo exatamente para os futuros campeões do torneio, a Argentina.
Vale ressaltar que na época, uma vitória valia dois pontos, ajudando assim os búlgaros a avançarem de fase.
Veja a campanha da Bulgária:
- Bulgária 1 × 1 Itália;
- Bulgária 1 × 1 Coreia do Sul;
- Bulgária 0 × 2 Argentina.
Já para o Uruguai, o caminho foi diferente, visto que essa foi uma das piores campanhas de classificação da história das Copas do Mundo.
A equipe somou dois empates e uma goleada históriaca, mas ainda conseguiu avançar como um dos melhores terceiros colocados.
- Uruguai 1 × 1 Alemanha Ocidental;
- Uruguai 1 × 6 Dinamarca;
- Uruguai 0 × 0 Escócia.
Itália em 1982
Muitas pessoas se lembram do momento em que a Itália eliminou o Brasil em 1982 e finalizou o torneio como campeão, porém o fato que não é muito relembrado é que a seleção não venceu na fase de grupos.
Os italianos empataram os três primeiros jogos do torneio, mas surpreenderam a todos no mata-mata e saíram como campeões após baterem a Alemanha Ocidental por 3 a 1.
Veja a campanha dos italianos na fase de grupos de 1982:
- Itália 0 x 0 Polônia;
- Itália 1 x 1 Peru;
- Itália 1 x 1 Camarões.