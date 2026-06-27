Além de Cabo Verde, veja seleções que se classificaram sem vencer na fase de grupos da Copa

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A seleção de Cabo Verde completou um feito histórico na última sexta-feira, 26, após garantir a vaga para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, depois de empatar por 0 a 0 com a Arábia Saudita. O ponto curioso dessa campanha é que a seleção africana avançou de fase sem vencer nenhuma partida.

Tal feito, conquistado pela equipe africana é tão histórico que não acontecia há 28 anos. Avançando de fase após três empates consecutivos, Cabo Verde ficou na frente do Uruguai e da Arábia Saudita, sendo superada somente pela Espanha.

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A seleção africana repetiu um marco que não acontecia desde a Copa do Mundo de 1998, quando, na edição, o Chile passou da primeira fase com três empates:

1 a 1 contra a Áustria;

1 a 1 contra Camarões;

2 a 2 contra a Itália.

Vale ressaltar que essa foi a primeira edição do torneio com 32 equipes.

O feito é ainda mais histórico quando se leva em conta que esse é o primeiro Mundial que Cabo Verde disputa e se tornou o menor país, em termos de população, a se classificar para a próxima fase – o país possui cerca de 500 mil habitantes.

Além disso, os africanos são a terceira menor nação em quesitos de população a disputar o mundial, sendo superada por Curaçao, com pouco mais de 180 mil habitantes e a Islândia, que tem uma população estimada de 400 mil pessoas.

Para o técnico Bubista, a seleção cabo-verdiana serve de exemplo para outras pequenas nações sonharem.

"Somos um exemplo. Os pequenos também podem chegar a conseguir objetivos grandes, desde que tenham foco, tenham determinação, que trabalhem com organização. Demonstramos que nada é impossível", contou o treinador em entrevista de imprensa.

Próximos passos de Cabo Verde

A Copa do Mundo vai ser mais complicada para Cabo Verde nos 16-avos de final, já que a seleção africana vai enfrentar a Argentina, os atuais campeões mundiais.

A partida será disputada na próxima sexta-feira, 3, às 19h, em Miami.

Veja outras seleções que avançaram de fase sem vencer

Além do já citado Chile em 1998 e de Cabo Verde, que conseguiu o feito histórico em 2026, outras cinco seleções avançaram de fase sem vencer um jogo.

Irlanda e Holanda em 1990

Durante a Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália, um feito ainda mais improvável aconteceu, duas equipes, a Irlanda e a Holanda empataram todos os jogos de suas campanhas e ficaram rigorosamente empatadas.

Com isso, a decisão de quem ficaria nas 2ª e 3ª posições foi definida por um sorteio, que acabou com Irlanda na segunda posição e Holanda logo em seguida.

Como os melhores terceiros colocados avançam nessa edição, os holandeses também passaram de fase.

Veja as campanhas de Irlanda e Holanda

Irlanda

Irlanda 1 × 1 Inglaterra;

Irlanda 0 × 0 Egito;

Irlanda 1 × 1 Holanda.

Holanda

Holanda 1 × 1 Egito;

Holanda 0 × 0 Inglaterra;

Holanda 1 × 1 Irlanda.

Bulgária e Uruguai em 1986

Durante a Copa do Mundo do México em 1986 outras duas seleções conseguiram avançar de fase sem vencer uma partida sequer, a Bulgária e o Uruguai, porém os cenários foram diferentes.

A Bulgária avançou de fase como uma das melhores segundos colocados, somando apenas dois pontos, com dois empates e uma derrota, sendo exatamente para os futuros campeões do torneio, a Argentina.

Vale ressaltar que na época, uma vitória valia dois pontos, ajudando assim os búlgaros a avançarem de fase.

Veja a campanha da Bulgária:

Bulgária 1 × 1 Itália;

Bulgária 1 × 1 Coreia do Sul;

Bulgária 0 × 2 Argentina.

Já para o Uruguai, o caminho foi diferente, visto que essa foi uma das piores campanhas de classificação da história das Copas do Mundo.

A equipe somou dois empates e uma goleada históriaca, mas ainda conseguiu avançar como um dos melhores terceiros colocados.

Uruguai 1 × 1 Alemanha Ocidental;

Uruguai 1 × 6 Dinamarca;

Uruguai 0 × 0 Escócia.

Itália em 1982

Muitas pessoas se lembram do momento em que a Itália eliminou o Brasil em 1982 e finalizou o torneio como campeão, porém o fato que não é muito relembrado é que a seleção não venceu na fase de grupos.

Os italianos empataram os três primeiros jogos do torneio, mas surpreenderam a todos no mata-mata e saíram como campeões após baterem a Alemanha Ocidental por 3 a 1.

Veja a campanha dos italianos na fase de grupos de 1982: