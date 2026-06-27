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COPA A TARDE

Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir aos jogos deste sábado (27/06/2026)

Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques deste sábado, 27, na Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Messi pela Argentina
Messi pela Argentina - Foto: CHARLOTTE WILSON/AFP

A Copa do Mundo segue a todo vapor, com os últimos jogos da terceira rodada da fase de grupos neste sábado, 27, com Egito x Irã, Nova Zelândia x Bélgica, Panamá x Inglaterra, Croácia x Gana, Colômbia x Portugal, República Democrática do Congo x Uzbequistão, Argélia x Áustria e Jordânia x Argentina sendo decididos ao longo do dia.

Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os quatro jogos deste sábado, 27, na Copa do Mundo.

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Egito x Irã (às 0h)

Grupo G: Egito x Irã - Seattle, nos EUA - 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local

Salah pelo Egito
Salah pelo Egito - Foto: EMILEE CHINN/AFP

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Egito: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy e Fatouh; Attia e Lasheen; Mostafa Zico, Salah e Ashour; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Irã: Beiranvand; Hardani, Kanaanizadegan, Khalilzadeh e Nemati; Ezatolahi e Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi e Mohebi; Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei.

Desfalques

Egito: Hamdi Fathi (lesão muscular na coxa) e Hossam Abdel-Meguid (protocolo de concussão)

Irã: Sem desfalques

Nova Zelândia x Bélgica (às 0h)

Grupo G: Nova Zelândia x Bélgica - Vancouver, no Canadá - 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local

De Bruyne pela Bélgica
De Bruyne pela Bélgica - Foto: HARRY HOW/AFP

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Nova Zelândia: Crocombe; Payne, Boxall, Tuiloma e Cacace; Bell, Garbett e Stamenic; Just, Wood e Barbarouses. Técnico: Darren Bazeley.

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, De Winter e Theate; Onana, Tielemans e De Bruyne; Bakayoko, Openda e Doku. Técnico: Domenico Tedesco.

Desfalques

Nova Zelândia: Sarpreet Singh (lesão muscular na coxa), Tyler Bindon (lesão no tornozelo)

Bélgica: Arthur Vermeeren (lesão muscular na coxa) e Malick Fofana (forte pancada no tornozelo)

Panamá x Inglaterra (às 18h)

Grupo L: Panamá x Inglaterra - Nova York/Nova Jersey, nos EUA - 18h em Brasília e 17h no horário local

Bellingham pela Inglaterra
Bellingham pela Inglaterra - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Panamá: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade e Blackman; Martínez, Harvey, Bárcenas e Rodríguez; Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Guehi e O'Reilly; Anderson e Rice; Madueke, Bellingham e Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Desfalques

Panamá: Michael Murillo (lesão muscular na coxa) e Adalberto Carrasquilla (suspenso por dois cartões amarelos)

Inglaterra: Bukayo Saka (lesão muscular na coxa)

Croácia x Gana (às 18h)

Grupo L: Croácia x Gana - Filadélfia, nos EUA - 18h em Brasília e 17h no horário local

Modric na Croácia
Modric na Croácia - Foto: COLE BURSTON/AFP

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Croácia: Livaković; Stanišić, Josip Šutalo, Pongračić e Gvardiol; Luka Modrić e Mateo Kovačić; Marco Pašalić, Baturina e Ivan Perišić; Petar Musa. Técnico: Zlatko Dalić.

Gana: Asare; Marvin Senaya, Adjetey, Jerome Opoku e Gideon Mensah; Thomas Partey; Williams, Yirenkyi, Kwasi Sibo e Semenyo; Jordan Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.

Desfalques

Croácia: Andrej Kramarić (lesão no joelho) e Martin Baturina (lesão muscular na coxa)

Gana: Jordan Ayew (dores no joelho) e Lawrence Ati-Zigi (suspenso por dois cartões amarelos)

Colômbia x Portugal (às 20h30)

Grupo K: Colômbia x Portugal - Miami, nos EUA - 20h30 em Brasília e 19h30 no horário local

Cristiano Ronaldo por Portugal
Cristiano Ronaldo por Portugal - Foto: PAUL ELLIS/AFP

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma e Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Desfalques

Colômbia: Sem desfalques

Portugal: Sem desfalques

República Democrática do Congo x Uzbequistão (às 20h30)

Grupo K: República Democrática do Congo x Uzbequistão - Atlanta, nos EUA - 20h30 em Brasília e 19h30 no horário local

Masuaku pela RD Congo
Masuaku pela RD Congo - Foto: ULISES RUIZ/AFP

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

RD Congo: Mpasi; Kalulu, Mbemba, Inonga e Masuaku; Pickel, Moutoussamy e Kakuta; Elia, Bakambu e Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

Uzbequistão: Yusupov; Alikulov, Khusanov e Ashurmatov; Turgunbaev, Shukurov, Hamrobekov e Sayfiev; Faizullaev, Masharipov e Shomurodov. Técnico: Srečko Katanec.

Desfalques

RD Congo: Chancel Mbemba (suspenso por dois cartões amarelos)

Uzbequistão: Abdukodir Khusanov (suspenso por dois cartões amarelos)

Argélia x Áustria (às 23h)

Grupo J: Argélia x Áustria - Kansas City, nos EUA - 23h em Brasília e 21h no horário local

Alaba pela Áustria
Alaba pela Áustria - Foto: FRANCOIS NEL/AFP

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Argélia: Luca Zidane; Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Ramiz Zerrouki e Hicham Boudaoui; Farès Chaïbi, Riyad Mahrez e Amine Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Áustria: Alexander Schlager; Konrad Laimer, Philipp Lienhart, David Alaba e Phillipp Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald e Marcel Sabitzer; Romano Schmid, Patrick Wimmer e Marko Arnautović. Técnico: Ralf Rangnick

Desfalques

Argélia: Mohamed Amoura (lesão, em treinamento)

Áustria: Christoph Baumgartner (lesão muscular na coxa)

Jordânia x Argentina (às 23h)

Grupo J: Jordânia x Argentina - Dallas, nos EUA - 23h em Brasília e 21h no horário local

Argentina na Copa
Argentina na Copa - Foto: ARIC BECKER/AFP

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Jordânia: Yazid Abu Layla; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab e Salem Al-Ajalin; Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Mahmoud Al-Mardi; Ali Olwan, Musa Al-Taamari e Yazan Al-Naimat. Técnico: Jamal Sellami.

Argentina: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Germán Pezzella e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso e Exequiel Palacios; Thiago Almada, Alejandro Garnacho e Flaco López. Técnico: Lionel Scaloni.

Desfalques

Jordânia: Mousa Al-Tamari (lesão ligamentar no tornozelo) e Yazan Al-Naimat (lesão muscular na coxa)

Argentina: Lisandro Martínez (lesão muscular na coxa) e Enzo Fernández (suspenso por dois cartões amarelos)

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Tags

copa do mundo Futebol

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