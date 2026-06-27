Bélgica goleia e assume liderança após empate entre Egito e Irã

A Bélgica goleou a Nova Zelândia por 5 a 1 e assumiu a liderança do Grupo G da Copa do Mundo de 2026 após o empate em 1 a 1 entre Egito e Irã, na madrugada deste sábado, 27. Com os resultados, belgas e egípcios avançaram à segunda fase, enquanto os iranianos ainda dependem da definição dos demais grupos para saber se ficarão entre os oito melhores terceiros colocados.

A seleção belga terminou a fase de grupos com cinco pontos, mesma pontuação do Egito, mas ficou em primeiro lugar por ter um maior saldo de gols depois da goleada na última rodada. O Egito, segundo colocado, conseguiu uma classificação histórica: pela primeira vez, a seleção africana disputará o mata-mata de uma Copa do Mundo.

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A classificação egípcia, no entanto, veio acompanhada de preocupação. Principal nome da equipe, Mohamed Salah sentiu um desconforto na coxa esquerda durante o empate contra o Irã e pediu substituição aos 12 minutos do segundo tempo. No banco de reservas, o atacante apareceu fazendo compressa de gelo na região.

Nova Zelândia 1 x 5 Bélgica

A Bélgica dominou a partida contra a Nova Zelândia desde o primeiro tempo e empilhou chances antes de abrir o placar. A equipe europeia ainda teve dois lances analisados por possíveis pênaltis antes da parada para hidratação, mas a arbitragem não marcou nenhuma infração.

Logo depois da parada, o baixinho Trossard aproveitou sobra de escanteio e colocou os belgas em vantagem. Na volta do intervalo, o camisa 10 voltou a marcar, desta vez após jogada individual e finalização em bola rebatida pela defesa neozelandesa.

Com superioridade em campo, a Bélgica ampliou com De Bruyne, em chute de fora da área, resultado que colocou a equipe na liderança do grupo pelo saldo de gols. A Nova Zelândia diminuiu com Eli Just aos 35 minutos, mas Lukaku, em sua primeira participação no jogo, marcou o quarto gol belga. Nos acréscimos, Saelemaekers fechou a goleada por 5 a 1.

Egito 1 x 1 Irã

No outro jogo da chave, o Egito entrou em campo na liderança do Grupo G e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Mahmoud Saber. O gol saiu após rebote cedido pelo goleiro Beiranvand. A finalização passou por baixo das pernas do arqueiro iraniano e atravessou dois marcadores antes de cruzar a linha.

O Irã teve a chance de empatar aos dez minutos, em cobrança de pênalti de Taremi, mas Mostafa Shobeir defendeu. No lance seguinte, porém, o goleiro egípcio parou a primeira finalização, mas Razaeian aproveitou o rebote e deixou tudo igual.

A equipe iraniana acertou o travessão aos 44 minutos, teve um gol anulado nos acréscimos e voltou a carimbar a trave no lance seguinte. Somando três pontos em três jogos, o novo empate manteve o Irã com chances de avançar entre os melhores terceiros colocados.

Próxima fase

Com a liderança do Grupo G, a Bélgica aguarda a definição dos melhores terceiros colocados para conhecer seu adversário na segunda fase da Copa do Mundo. A geração belga irá jogar no dia 1º de julho, às 17h (horário de Brasília).

O Egito enfrentará a Austrália no mata-mata no dia 3 de julho, às 15h. O confronto será o primeiro jogo da história da seleção egípcia em uma segunda fase de Copa do Mundo. A presença de Salah, porém, dependerá dos exames que serão realizados após o desconforto muscular sentido contra o Irã.