Cabo Verde faz história e avança com a Espanha ao mata-mata da Copa

Cabo Verde fez história e se classificou ao mata-mata da Copa do Mundo 2026. Mesmo sem vencer na fase de grupos, a novata voltou a empatar nesta rodada diante da Arábia Saudita, e se juntou à Espanha entres as duas seleções do Grupo H que avançaram à próxima fase.

Os espanhóis venceram o Uruguai por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, 26, com gol marcado pelo atacante Álex Baena, e se classificaram em primeiro lugar, com sete pontos. Cabo Verde ficou no 0 a 0 com os árabes e avançou na segunda colocação, com três pontos em três jogos.

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A seleção cabo verdiana também vem fazendo história ao colocar seu nome entre as 17 equipes que ainda não perderam na Copa do Mundo até o momento. A incrível trajetória de superação iniciou no empate com sabor de vitória com a Espanha na estreia, depois no 2 a 2 heroico diante do Uruguai.

O jogo contra os uruguaios, inclusive, custou caro para os sul-americanos. Com apenas dois pontos somados, a equipe comandada por Bielsa foi eliminada do Mundial e não poderá avançar sequer como um dos oito melhores terceiros colocados.

Próxima fase

Álex Baena, atacante da Espanha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cabo Verde será adversário da Argentina nos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. O jogo está marcado para a próxima sexta-feira, 3, às 19h, em Miami. A Espanha, por outro lado, pegará pela frente o segundo colocado do Grupo J — posição que atualmente pertence à Austria.

Os austríacos encaram a Argélia neste sábado, 27, às 23h, em Kansas City, para sacramentar a classificação. Ambas as seleções estão empatadas com três pontos cada e estão separadas apenas por uma diferença de dois gols.