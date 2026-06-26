Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

CLASSIFICADOS!

Cabo Verde faz história e avança com a Espanha ao mata-mata da Copa

Seleção cabo-verdiana avança invicta após três empates na fase de grupos

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Cabo Verde está no mata-mata da Copa do Mundo
Cabo Verde está no mata-mata da Copa do Mundo - Foto: Divulgação | Redes Sociais

Cabo Verde fez história e se classificou ao mata-mata da Copa do Mundo 2026. Mesmo sem vencer na fase de grupos, a novata voltou a empatar nesta rodada diante da Arábia Saudita, e se juntou à Espanha entres as duas seleções do Grupo H que avançaram à próxima fase.

Os espanhóis venceram o Uruguai por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, 26, com gol marcado pelo atacante Álex Baena, e se classificaram em primeiro lugar, com sete pontos. Cabo Verde ficou no 0 a 0 com os árabes e avançou na segunda colocação, com três pontos em três jogos.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A seleção cabo verdiana também vem fazendo história ao colocar seu nome entre as 17 equipes que ainda não perderam na Copa do Mundo até o momento. A incrível trajetória de superação iniciou no empate com sabor de vitória com a Espanha na estreia, depois no 2 a 2 heroico diante do Uruguai.

O jogo contra os uruguaios, inclusive, custou caro para os sul-americanos. Com apenas dois pontos somados, a equipe comandada por Bielsa foi eliminada do Mundial e não poderá avançar sequer como um dos oito melhores terceiros colocados.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Copa do Mundo adota protocolo após mortes por terremotos na Venezuela
Copa do Mundo adota protocolo após mortes por terremotos na Venezuela imagem

COPA DO MUNDO

Na briga pela artilharia da Copa, Messi será reserva contra Jordânia
Na briga pela artilharia da Copa, Messi será reserva contra Jordânia imagem

BIG SEVEN

Vini Jr. desbanca estrelas e sobe em ranking da Fifa na Copa do Mundo
Vini Jr. desbanca estrelas e sobe em ranking da Fifa na Copa do Mundo imagem

Próxima fase

Álex Baena, atacante da Espanha
Álex Baena, atacante da Espanha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cabo Verde será adversário da Argentina nos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. O jogo está marcado para a próxima sexta-feira, 3, às 19h, em Miami. A Espanha, por outro lado, pegará pela frente o segundo colocado do Grupo J — posição que atualmente pertence à Austria.

Os austríacos encaram a Argélia neste sábado, 27, às 23h, em Kansas City, para sacramentar a classificação. Ambas as seleções estão empatadas com três pontos cada e estão separadas apenas por uma diferença de dois gols.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026

Relacionadas

Mais lidas