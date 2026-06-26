BIG SEVEN
Vini Jr. desbanca estrelas e sobe em ranking da Fifa na Copa do Mundo
Atacante ganha posições e aparece atrás apenas de Messi, Undav e Mbappé
As boas atuações de Vinicius Júnior na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 renderam reconhecimento também nas estatísticas oficiais da Fifa. Depois de balançar as redes duas vezes na vitória sobre a Escócia, o camisa 7 da Seleção Brasileira subiu para a quarta colocação do Power Ranking de atacantes do torneio, ficando atrás apenas de Lionel Messi, Deniz Undav e Kylian Mbappé.
A classificação faz parte de um sistema inédito implementado pela Fifa nesta edição do Mundial. O ranking utiliza métricas de desempenho para avaliar individualmente os jogadores em três fundamentos: ataque, criatividade e defesa. As notas são atualizadas ao fim de cada partida com base em estatísticas coletadas durante os jogos.
Vinicius iniciou a competição ocupando o nono lugar entre os atacantes, mas evoluiu rapidamente após as partidas contra Haiti e Escócia. Agora, soma nota 8,01 e aparece entre os quatro atletas mais bem avaliados do setor ofensivo. A liderança pertence a Lionel Messi, com 8,45, seguido pelo alemão Deniz Undav (8,42) e pelo francês Kylian Mbappé (8,18).
O Brasil também conta com outros representantes em posições de destaque. Autor de três gols no Mundial, Matheus Cunha aparece na 12ª colocação entre os atacantes. Já Casemiro figura como o sexto melhor jogador na categoria defensiva, enquanto Lucas Paquetá ocupa a 30ª posição no ranking de criatividade.
Mesmo atuando mais recuado, Bruno Guimarães também aparece nas listas elaboradas pela entidade máxima do futebol. Líder da Copa em assistências, com três passes para gol, o meio-campista é o 98º colocado em criatividade e ocupa a 113ª posição entre os atacantes. Vinicius Júnior também marca presença na categoria de criação de jogadas, onde aparece em 67º lugar.
Brasileiros mais bem colocados no Power Ranking da Fifa
Ataque
- 4º – Vini Jr. (8,01)
- 12º – Matheus Cunha (6,83)
- 113º – Bruno Guimarães (5,21)
Defesa
- 6º – Casemiro
Criatividade
- 30º – Lucas Paquetá
- 67º – Vini Jr.
- 98º – Bruno Guimarães
Top 5 do ranking de ataque
- Lionel Messi (Argentina) – 8,45
- Deniz Undav (Alemanha) – 8,42
- Kylian Mbappé (França) – 8,18
- Vini Jr. (Brasil) – 8,01
- Johan Manzambi (Suíça) – 7,69