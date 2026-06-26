Copa do Mundo adota protocolo após mortes por terremotos na Venezuela

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A Copa do Mundo de 2026 adotou um protocolo para homenagear as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela nesta semana. Nas partidas desta sexta-feira, 26, foi respeitado um minuto de silêncio em memória das vítimas da tragédia.

O protocolo foi aplicado em Senegal x Iraque e França x Noruega, jogos iniciados às 16h (horário de Brasília), que encerraram a disputa do Grupo I da Copa do Mundo.

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A França goleou a Noruega por 4 a 1 e carimbou a vaga na liderança para a próxima fase. Senegal também foi bem e venceu o Iraque por 5 a 0. O placar elástico garantiu bom saldo aos senegaleses, que voltam a sonhar com a classificação para o mata-mata.

O minuto de silêncio foi respeitado também antes de a bola rolar entre Espanha x Uruguai e Cabo Verde x Arábia Saudita, jogos iniciados às 21h, e que definem a situação do Grupo H.

Caos na Venezuela

Os dois terremotos atingiram o norte da Venezuela na última quarta-feira, 24, e provocaram grande destruição, principalmente na capital Caracas. Segundo o governo venezuelano, ao menos 920 pessoas morreram e cerca de 3 mil ficaram feridas.

As autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar à medida que as equipes de resgate avançam nas áreas afetadas.

As imagens que chegam do país mostram prédios e outras construções destruídos, além de bairros inteiros afetados pelos tremores.