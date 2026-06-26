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Titular da Inglaterra sofre lesão e pode ficar fora da Copa do Mundo

Jogador se lesionou na partida contra Gana, na última terça-feira, 23

Gustavo Nascimento
Por
Jogadores da Inglaterra parabenizam torcida após o empate por 0 a 0 contra Gana
Jogadores da Inglaterra parabenizam torcida após o empate por 0 a 0 contra Gana - Foto: FRANCK FIFE | AFP

A Inglaterra deve ter uma baixa importante para a sequência da Copa do Mundo de 2026, isso porque o lateral-direito Reece James sofreu uma lesão na coxa e ficará afastado de pelo menos duas partidas da competição. A confirmação é que o jogador está fora da partida deste sábado, 27, contra o Panamá, às 18h. Caso a Inglaterra se classifique, ele também não estará em campo nos 16 avos de final da Copa do Mundo.

O jogador foi titular da equipe comandada por Thomas Tuchel nos dois primeiros jogos da fase de grupos, contra Croácia e Gana, quando sentiu o desconforto, conforme informação do jornal The Guardian, do Reino Unido.

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Histórico de lesões

Reece James tem um histórico de problemas na coxa. Neste ano, ele chegou a sofrer uma lesão no tendão da coxa atuando contra o Newcastle, no dia 14 de março, o que ameaçou sua presença na Copa do Mundo. Após ficar afastado por quase dois meses, o lateral foi convocado por Thomas Tuchel.

O jogador já poderia estar na sua segunda Copa do Mundo, mas ele ficou de fora do torneio em 2022 por conta de uma lesão grave no joelho.

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Com somente 26 anos, o jogador já acumula mais de 650 dias afastado por diferentes lesões.

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Tags

copa do mundo Futebol lesões Reece James

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