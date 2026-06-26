Titular da Inglaterra sofre lesão e pode ficar fora da Copa do Mundo

A Inglaterra deve ter uma baixa importante para a sequência da Copa do Mundo de 2026, isso porque o lateral-direito Reece James sofreu uma lesão na coxa e ficará afastado de pelo menos duas partidas da competição. A confirmação é que o jogador está fora da partida deste sábado, 27, contra o Panamá, às 18h. Caso a Inglaterra se classifique, ele também não estará em campo nos 16 avos de final da Copa do Mundo.

O jogador foi titular da equipe comandada por Thomas Tuchel nos dois primeiros jogos da fase de grupos, contra Croácia e Gana, quando sentiu o desconforto, conforme informação do jornal The Guardian, do Reino Unido.

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Histórico de lesões

Reece James tem um histórico de problemas na coxa. Neste ano, ele chegou a sofrer uma lesão no tendão da coxa atuando contra o Newcastle, no dia 14 de março, o que ameaçou sua presença na Copa do Mundo. Após ficar afastado por quase dois meses, o lateral foi convocado por Thomas Tuchel.

O jogador já poderia estar na sua segunda Copa do Mundo, mas ele ficou de fora do torneio em 2022 por conta de uma lesão grave no joelho.

Com somente 26 anos, o jogador já acumula mais de 650 dias afastado por diferentes lesões.