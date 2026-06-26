COPA DO MUNDO
Titular da Inglaterra sofre lesão e pode ficar fora da Copa do Mundo
Jogador se lesionou na partida contra Gana, na última terça-feira, 23
A Inglaterra deve ter uma baixa importante para a sequência da Copa do Mundo de 2026, isso porque o lateral-direito Reece James sofreu uma lesão na coxa e ficará afastado de pelo menos duas partidas da competição. A confirmação é que o jogador está fora da partida deste sábado, 27, contra o Panamá, às 18h. Caso a Inglaterra se classifique, ele também não estará em campo nos 16 avos de final da Copa do Mundo.
O jogador foi titular da equipe comandada por Thomas Tuchel nos dois primeiros jogos da fase de grupos, contra Croácia e Gana, quando sentiu o desconforto, conforme informação do jornal The Guardian, do Reino Unido.
Histórico de lesões
Reece James tem um histórico de problemas na coxa. Neste ano, ele chegou a sofrer uma lesão no tendão da coxa atuando contra o Newcastle, no dia 14 de março, o que ameaçou sua presença na Copa do Mundo. Após ficar afastado por quase dois meses, o lateral foi convocado por Thomas Tuchel.
O jogador já poderia estar na sua segunda Copa do Mundo, mas ele ficou de fora do torneio em 2022 por conta de uma lesão grave no joelho.
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Com somente 26 anos, o jogador já acumula mais de 650 dias afastado por diferentes lesões.