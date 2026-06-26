Dembélé iguala Messi em feito histórico que a França não via desde 98

Depois dos shows protagonizado por Kylian Mbappé nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo, chegou a vez de Ousmane Dembélé brilhar pela França. O atual detentor do prêmio da Bola de Ouro marcou um hat-trick na goleada sobre a Noruega e se tornou o terceiro jogador a marcar três gols em um mesmo jogo neste Mundial.

Antes do astro francês, Lionel Messi foi o primeiro a levar a bola para casa após balançar a rede três vezes em um mesmo duelo — no triunfo da Argentina sobre a Argélia, na 1ª rodada. O atacante Jonathan David também entrou na lista deixando sua marca na goleada sobre o Catar, por 6 a 0.

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O hat-trick de Dembelé, entretanto, foi o mais rápido da Copa do Mundo até o momento. O camisa 7 da França abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo, ampliou aos 20 e praticamente sacramentou a vitória aos 32.

Marca de campeão

Com o resultado, a seleção francesa concluiu a fase de grupos com 100% de aproveitamento — marca que foi batida pela França na última vez na edição de 1998, que terminou com o primeiro título do país, vencendo o Brasil na grande final.

Naquela edição, que foi sediada na própria França, a equipe somou nove pontos em jogos contra a Dinamarca, África do Sul e Arábia Saudita. No mata-mata, o time liderado por Zinedine Zidane eliminou Paraguai, Itália, Croácia e a Seleção Braisleira.

Além da Noruega, a França superou Senegal e Iraque na Copa do Mundo 2026 e voltou a terminar a etapa de grupos invicta. A seleção francesa agora aguarda a conclusão da primeira fase para conhecer seu adversário nos 16 avos de final. Na atual classificação dos terceiros colocados, o rival é a Suécia.