Novo tremor atinge a Venezuela após sequência de terremotos no país

Um novo tremor de magnitude 4,9 atingiu a costa da Venezuela nesta sexta-feira, 26, poucos dias após o país ter sido atingido por uma sequência de terremotos que deixou quase mil mortos. Os abalos sísmicos registrados na última quarta-feira, 24, foram considerados os mais intensos a atingir o país em mais de 100 anos.

O novo abalo foi sentido por moradores da capital Caracas e da cidade de Maracay, conforme foi divulgado pelo centro de monitoramento sísmico EMSC (Centro Sismológico Euro-Mediterrânico).

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar do tremor desta sexta ter sido mais fraco que os anteriores, novos abalos podem representar risco adicional devido ao comprometimento estrutural de edifícios e outras construções já danificadas.

Cenário de devastação

Segundo o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, o número de mortos chegou a 920. Além disso, o governo contabiliza 3.360 feridos e ao menos 172 pessoas ainda desaparecidas sob os escombros.

Até o momento, as autoridades identificaram danos em pelo menos 383 edifícios, 13 hospitais, 25 centros comerciais e outras 1.002 estruturas espalhadas pelas áreas afetadas.

Os dois terremotos que provocaram a tragédia tiveram epicentro no estado de Yaracuy. O primeiro registrou magnitude 7,2 e, apenas 39 segundos depois, um segundo tremor de magnitude 7,5 atingiu a mesma região. Os estados de La Guaira e a capital, Caracas, concentraram os maiores danos.

Dois brasileiros morreram

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou que dois brasileiros, um homem e uma mulher, estão entre as vítimas dos terremotos. Em nota, o Itamaraty informou que presta assistência consular às famílias, sem divulgar as identidades dos brasileiros.

Ajuda humanitária

Nesta sexta-feira, os primeiros grupos internacionais de resgate começaram a chegar à Venezuela para auxiliar na localização de desaparecidos e no atendimento às vítimas.

Os Estados Unidos anunciaram um pacote de US$ 150 milhões (cerca de R$ 825 milhões) em ajuda humanitária à Venezuela. Além dos norte-americanos, pelo menos outros 20 países ofereceram apoio, entre eles Brasil, Ucrânia, México, El Salvador, Equador, República Dominicana, Cuba, França, Espanha, Alemanha, Suíça e Holanda.

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que mais de 50 mil pessoas possam estar desaparecidas por conta da tragédia, enquanto equipes de resgate seguem trabalhando entre os escombros na tentativa de encontrar sobreviventes