Na briga pela artilharia da Copa, Messi será reserva contra Jordânia

Após ser titular e marcar todos os cinco gols da Argentina nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi começará no banco de reservas na partida contra a Jordânia, que fecha a participação seleção albiceleste na fase de grupos do torneio. A informação foi confirmada pelo treinador da Argentina, Lionel Scaloni.

“Leo vai para o banco. Vai começar depois. A equipe não tenho confirmada. Vamos decidir amanhã”, disse ele em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 26, na véspera do jogo contra a Jordânia.

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Scaloni não chegou a revelar quem substituirá Messi, mas chegou a dar pistas sobre a escalação para a partida.

“Os que vão jogar amanhã merecem jogar. São parte da convocação. Tem méritos pelo que fizeram. Quando jogam, são os primeiros nos treinos do dia seguinte. Como treinador, apenas posso dar minutos, então dou. Não apenas porque não vinham jogando. Eles merecem”, concluiu.

Situação no Grupo J

Após vencer a Argélia por 3 a 0 e a Áustria por 2 a 0, a seleção da Argentina garantiu a vaga para a próxima fase da competição e mira terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. No entanto, por já ter a classificação ao mata-mata garantida, o time deve poupar alguns dos seus principais jogadores, como é o caso de Messi.

Caso passe na primeira colocação do grupo, a Argentina vai enfrentar o 2º colocado do Grupo J, posição que ainda está indefinida.

Briga pela artilharia

Ao começar no banco contra a Jordânia, Messi vai abdicar de minutos para ampliar a vantagem na artilharia da Copa do Mundo de 2026, com cinco gols marcados até aqui. Veja quem está atrás do argentino na disputa:

Lionel Messi (ARG): 5 gols Kylian Mbáppe (FRA): 4 gols Erling Haaland (NOR): 4 gols Vini Jr (BRA): 4 gols Ousmane Dembele (FRA): 4 gols

O argentino também trava uma disputa com Kylian Mbappé em relação à artilharia histórica do torneio. Enquanto o argentino está isolado como o goleador máximo da história das Copas, com 18 gols, o francês tem 16 gols e está empatado com o alemão Miroslav Klose, que detinha o título até este ano.