Neymar aumenta coleção e gasta US$ 1 milhão com novo relógio de luxo

Siga o A TARDE no Google

O craque da Seleção Brasileira, Neymar, aproveitou o seu tempo livre para aumentar a sua coleção milionária de relógios. Desta vez, a aquisição foi da marca de luxo Jacob & Company, fundada pelo joalheiro e relojoeiro norte-americano, Jacob Arabo, em 1986.

A peça de luxo foi adquirida na última sexta-feira, 26, durante a folga do jogador. Na ocasião, Jacob comentou em suas redes sociais sobre a amizade antiga com Neymar.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Há muito tempo amigo da marca, Neymar conseguiu tempo para parar na boutique de Nova York para comprar pessoalmente um relógio da Jacob Arabo antes de entrar no maior palco do mundo este verão"

Coleção milionária

Neymar guarda uma grande coleção de relógios de luxo em seu guarda-roupa e as peças chegam a custar 1,6 milhão de libras, em real, esse valor é de aproximadamente R$ 10 milhões.

O relógio é da linha Astronomia Tourbillon Black Gold, com preços que variam entre 236 mil dólares (cerca de R$ 12,2 milhões) e 1,1 milhão dólares (cerca de R$ 5,71 milhões), mas o valor do modelo adquirido por Neymar não foi divulgado.

Além desse item da Jacob & Company, o jogador já tinha o Casino Tourbillon, avaliado em US$ 325 mil (cerca de R$ 1,6 milhão).