PM da Rota baleado em SP era irmão de Eloá Pimentel

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O tenente da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), Ronickson Pimentel dos Santos, de 39 anos, baleado na cabeça, neste sábado, 27, durante um ataque em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

O policial militar era irmão de Eloá Cristina Pimentel, adolescente assassinada em 2008 pelo ex-namorado Lindemberg Alves em um caso que teve ampla repercussão nacional. As informações são do G1 São Paulo.

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Segundo a Polícia Militar, Ronickson pilotava uma motocicleta pela Avenida Goiás quando foi interceptado por dois homens que também estavam em uma moto. O ataque aconteceu enquanto ele aguardava a abertura de um semáforo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos se aproximam da vítima, efetuam os disparos e deixam o local logo em seguida.

Outro registro obtido pela investigação indica que a dupla já acompanhava o deslocamento do policial minutos antes do crime, desde a saída de uma academia.

Policial não resistiu aos ferimentos

Após ser atingido, o oficial recebeu atendimento de equipes de resgate com apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, e foi levado em estado grave ao Hospital Mário Covas, em Santo André.

Até o momento, as últimas informações dão conta de que o agente de segurança permance em estado grave.

Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prestou solidariedade aos familiares e afirmou ter determinado prioridade máxima às forças de segurança para localizar e prender os responsáveis pelo crime.

"Quem atenta contra a vida de um policial atenta contra toda a sociedade e responderá por isso com o rigor da lei", escreveu o gestor estadual.

Veja publicação

Ligação com um dos casos criminais mais conhecidos do país

Ronickson era o irmão mais velho de Eloá Cristina Pimentel, mantida em cárcere privado e morta pelo então namorado, Lindemberg Alves, em 2008, em Santo André.

Durante o julgamento de Lindemberg, o tenente prestou depoimento ao Tribunal do Júri. Na ocasião, descreveu o acusado como "um monstro" e afirmou que ele apresentava comportamento agressivo e costumava se envolver em brigas.

Trajetória na corporação

A carreira de Ronickson na Polícia Militar começou em 2009, quando ingressou como soldado após atuar como fuzileiro naval da Marinha do Brasil entre 2006 e 2009.

Seis anos depois, passou a integrar o quadro de oficiais da corporação por meio da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Ao longo da carreira, trabalhou por sete anos na Força Tática e, em 2019, foi incorporado ao 1º Batalhão de Polícia de Choque Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota)

Caso é investigado

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Goiás. No local, encontraram o tenente ferido e acionaram o resgate.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Sede de São Caetano do Sul, que conduz as investigações para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do ataque.

*Matéria atualizada para correção sobre o estado de saúde do PM.