POLÍCIA
Três pessoas são atingidas por tiro durante festa em Salvador
Disparo envolveu um policial militar durante o policiamento do evento
Três pessoas ficaram feridas após um disparo de arma de fogo durante um evento realizado na noite desta sexta-feira, 26, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. O tiro envolveu um policial militar que atuava no policiamento da festa.
A ocorrência foi registrada enquanto acontecia o tradicional "Arrastão do MV", evento comandado por Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, que reuniu um grande público na região.
As vítimas foram socorridas por equipes da Polícia Militar e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo a corporação, todas foram atingidas nos membros inferiores.
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Informações obtidas pela reportagem apontam que uma das hipóteses levantadas é de que o disparo tenha acontecido de forma acidental, após a arma do policial cair no chão. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada oficialmente e deverá ser esclarecida durante as investigações.
Em nota, a Polícia Militar informou que instaurará os procedimentos administrativos e investigativos necessários para apurar a dinâmica do caso e verificar eventual responsabilidade pelo ocorrido. A corporação afirmou ainda que mantém o compromisso com a transparência, a legalidade e o aperfeiçoamento dos protocolos operacionais.