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Empresário baiano é preso com 500 kg de cocaína em veleiro na Espanha

Imagens divulgadas pela Polícia Nacional da Espanha mostraram momento da interceptação da embarcação

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Empresário foi identificado como Marcelo Zollinger Filho
Empresário foi identificado como Marcelo Zollinger Filho - Foto: Reprodução | Polícia Nacional da Espanha

O empresário baiano Marcelo Zollinger Filho foi preso durante uma operação internacional contra o tráfico de drogas no Oceano Atlântico. Ex-sócio da antiga concessionária New Bahia Harley-Davidson, ele foi detido por autoridades espanholas após a interceptação de um veleiro onde foram encontrados 500 kg de cocaína.

A prisão ocorreu no dia 18 de junho, a cerca de 600 km ao sul das Ilhas Canárias, território da Espanha. Na embarcação estavam três tripulantes: dois brasileiros e um marroquino.

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De acordo com reportagem da TV Band, o veleiro é suspeito de ser usado para o transporte de drogas em uma das rotas mais utilizadas pelo crime organizado para levar cocaína da América do Sul para a Europa. A suspeita é de que a embarcação tenha partido do Brasil e faria a entrega da carga em alto mar para dificultar a fiscalização das autoridades.

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Imagens registradas

Imagens divulgadas pela Guarda Civil espanhola mostram o momento da operação. O veleiro foi monitorado por equipes de inteligência e abordado em meio a fortes ondas. Segundo as autoridades, os ocupantes não ofereceram resistência.

Após a abordagem, Marcelo Zollinger Filho e os outros dois suspeitos foram levados para o Porto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias. No local, a embarcação passou por uma inspeção detalhada.

Confira imagens da operação:

A identidade do empresário baiano foi revelada nesta sexta-feira (26). Até o momento, a defesa de Marcelo Zollinger Filho não se manifestou sobre o caso.

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espanha Ilhas Canárias Marcelo Zollinger Filho New Bahia Harley-Davidson tráfico internacional de drogas

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