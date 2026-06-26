Dupla de agiotas é presa após investigação revelar ameaças e perseguições

Um esquema de agiotagem investigado pela Polícia Civil terminou com a prisão de dois suspeitos na manhã desta sexta-feira, 26, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A investigação aponta que os envolvidos utilizavam empréstimos com juros elevados e ameaças para pressionar clientes, mantendo cobranças mesmo após o pagamento das dívidas.

Segundo a 57ª DP (Nilópolis), os investigados impunham taxas entre 30% e 40% ao mês. A apuração indica que, independentemente dos valores já pagos, as vítimas continuavam sendo cobradas, fazendo com que os débitos aumentassem de forma contínua e praticamente impossível de serem quitados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ameaças faziam parte da cobrança

A polícia afirma que quem deixava de pagar era alvo de perseguições e intimidações. Entre as práticas identificadas estão o envio de mensagens com ameaças de morte e agressão, além de visitas às residências e aos locais de trabalho das vítimas para exigir o dinheiro.

Durante a investigação, um dos casos chamou a atenção dos policiais. Conforme a apuração, os suspeitos chegaram a danificar a porta da casa de uma vítima enquanto realizavam a cobrança. O medo provocado pelas ameaças também levou outra pessoa a abandonar a residência onde vivia com o marido e os filhos, além de trocar o número de telefone e excluir as redes sociais.

Material apreendido será analisado

Além dos mandados de prisão, a operação desta sexta-feira incluiu buscas para recolher celulares, computadores, documentos, planilhas de cobrança, registros de empréstimos e comprovantes de movimentações financeiras. O objetivo é reunir mais elementos sobre a estrutura do esquema.

As investigações prosseguem para identificar novas vítimas, verificar se há outros integrantes envolvidos e esclarecer a dimensão das atividades criminosas.