Funcionário de hospital é preso por guardar e comer restos humanos

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Um homem de 30 anos, funcionário de um hospital em Budapeste, na Hungria, foi preso após uma investigação policial encontrar restos humanos em sua residência. O suspeito também é investigado por suposta prática de canibalismo.



A prisão do suspeito ocorreu após as autoridades locais receberem informações de que um homem estaria guardando partes de corpos humanos em seu apartamento.

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De acordo com a investigação, os agentes encontraram na residência diferentes materiais, como crânios, parte de uma pena, uma mão e um rosto reconstruído com pele humana.

Homem confessou

No interrogatório do suspeito, ele confessou ter uma obsessão por restos humanos e contou que utilizou esse material na preparação de alimentos que consumiu.

Ainda de acordo com a polícia, foram encontrados dentro de uma mala um coração preservado e ossos. Exames da perícia devem apontar a origem do órgão.

As autoridades locais trabalham com a possibilidade de que os restos tenham sido coletados por conta das atividades profissionais do hospital onde trabalhava. Já outros materiais, teriam sido retirados de cemitérios da Hungria e na Eslováquia.

O suspeito permanece preso por uso ilegal de restos humanos. No entanto, os agentes não descuram a apresentação de novas acusações após os resultados das análises forenses