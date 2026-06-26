POLÍCIA
Confessionário do crime: pai planeja matar o filho e assume o plano ao ChatGPT
Denuncia foi feita pelo FBI à polícia brasileira e homem foi preso no interior do Espirito Santo
A Polícia Civil, ligada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) do Espirito Santo, prendeu um homem suspeito de planejar a morte do próprio filho para não pagar a pensão alimentícia à ex-companheira.
O crime foi revelado por meio dos dados de conversas enviados pela OpenAI, dona do ChatGPT, à Federal Bureau of Investigation (FBI), a qual fez a denúncia ao Ministério da Justiça brasileiro.
A prisão aconteceu no último dia 19, na zona rural de São Gabriel da Palha, nordeste do estado, um dia antes da data em que aconteceria o crime, mas o caso só foi divulgado pela polícia na última quinta-feira, 25.
Segundo o delegado da DRCC, Ícaro Olimpio, o criminoso confessou o crime em uma das conversas com a inteligência artificial.
"Ele enviava mensagens para a Inteligência Artificial e, nessas mensagens, abrindo o seu coração, ele dizia que estava contratando um pistoleiro para matar o seu filho, um filho que ele não tinha contato, de uma ex-companheira", informou o delegado.
De acordo com as investigações, o homem ainda relatou que estaria na posse de uma arma, corda e cianeto, veneno que interfere severamente no funcionamento do organismo. Além disso, externalizou que também faria atentados contra escolas, igrejas e até autoridades públicas, com o objetivo de fazer o maior número de vítimas possível.
O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.
FBI para o Ministério da Justiça
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Após a denúncia feita pelo FBI ao Ministério da Justiça brasileiro, o caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos no último dia 16.
A prisão realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, ocorreu em cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. O homem é agricultor e foi detido enquanto saía de casa para trabalhar.
"Os materiais que foram apreendidos estão sendo encaminhados para perícia e, após o laudo pericial, após o fechamento de todas as diligências, nós então faremos o indiciamento", disse o delegado da DP.